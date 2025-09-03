Kalverliefde is door de Trouw Duurzame 100 bekroond tot meest duurzame start-up van Nederland. De jaarlijkse lijst zet koplopers in de schijnwerpers en wordt breed gevolgd door media, politiek en publiek. De nummer-1-positie in de start-upcategorie is een krachtige erkenning voor een radicaal andere manier van zuivel maken: met kalf-bij-koe, eerlijke prijzen voor boeren en een bedrijfsvoering die aantoonbare natuur- en klimaatwinst oplevert.

Dierenwelzijn als beginpunt

Kalverliefde is bekend geworden met een radicale keuze: kalveren blijven bij de koe. Waar in de meeste melkveebedrijven kalfjes kort na de geboorte worden gescheiden, groeien ze bij Kalverliefde op bij hun moeder. Dat zorgt voor gezondere dieren én voor meer vertrouwen van consumenten in de zuivel die ze drinken.

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Kalverliefde streeft naar zuivelproductie met meer aandacht voor dier én milieu veel meer aandacht voor dierwelzijn. Daarmee wil de organisatie zuivel toekomstbestendig maken. De boeren van Kalverliefde kiezen daarbij bewust voor een andere aanpak:

Meer voer van eigen bodem: Ten minste 80% van het voer komt van het eigen land. Daardoor is er nauwelijks import van krachtvoer nodig en wordt ontbossing in landen als Brazilië en Indonesië voorkomen.

Geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen: De grond wordt uitsluitend gevoed met natuurlijke mest, rechtstreeks van de koeien.

Meer grond per koe: Kalverliefdeboeren hebben ongeveer twee keer zoveel grond per koe als gangbare boeren. Hierdoor worden akkers minder zwaar bemest, wat leidt tot schoner water, schonere lucht en meer biodiversiteit.

Minder uitstoot van broeikasgassen: Doordat koeien veel meer grazen en minder krachtvoer krijgen, is de uitstoot van methaan en ammoniak aanzienlijk lager.

Gezondere koeien, meer biodiversiteit

Kalverliefdeboeren kiezen voor sterke, lokale rassen die minder afhankelijk zijn van krachtvoer. De koeien leven vooral van gras, lopen vaak zeven maanden per jaar buiten en blijven daardoor gezonder. Dat betekent minder antibiotica en medische ingrepen, én meer ruimte voor bloemen, insecten en vogels op kruidenrijke graslanden.

Eerlijk model: betere melk, betere prijs

Kalverliefde zorgt dat boeren voor deze aanpak een premie op de melkprijs ontvangen. Hiermee krijgen zij de hoogste melkprijs in de markt. Zo kunnen ze de liters die het kalf drinkt en de extra zorg en landruimte echt terugverdienen. Dat levert rust en toekomstperspectief op en het maakt het model schaalbaar.

Snelle groei en grote ambitie

In de afgelopen drie jaar groeide Kalverliefde van drie naar zeven aangesloten melkveehouders. De ambitie is om dit aantal de komende vijf jaar verder uit te breiden naar twintig boeren. Daarmee wil Kalverliefde laten zien dat kalf-bij-koe zuivel niet alleen mogelijk is, maar ook schaalbaar en toekomstbestendig.

“Wij bouwen aan een toekomstig voedselsysteem waar je met trots achter kunt staan,” aldus Van der Drift. “Wat goed is voor dieren en milieu, moet óók goed uit kunnen voor de boer, dáár maken we elke dag werk van.”

Foto: Kalverliefde