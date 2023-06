Gisteren, 19 juni, schreven meer dan 300 industriële bedrijven en branches, waaronder VNO-NCW, een open brief in het AD, de Volkskrant en in enkele online media over wat zij doen om te vergroenen. In de brief staat ook een QR-code waarmee je allerlei films kan kijken over hoe de industrie al bezig is.

Klimaatneutraal worden

In de brief schetst de Nederlandse industrie (van o.a. baksteenbakkers, voedingsmiddelenfabrikanten, glasfabrikanten tot chemische bedrijven) wat ze allemaal doen om te vergroenen en wat er nodig is komende jaren. Er bestaat veel onbekendheid over waar de industrie allemaal al mee bezig is om te verduurzamen. Doel is dat beter zichtbaar te gaan maken komende tijd. Met de plannen die er zijn wordt het doel van 55% CO2-reductie in de industrie in 2030 gehaald en waarschijnlijk zelfs meer. Het volgende doel van de industrie is klimaatneutraal worden.

Stabiel beleid nodig

Naast diverse voorbeelden van wat er al allemaal (verspreid over het land) gebeurt schetsen ze in de brief ook de complexiteit van de hele operatie om de industrie om te bouwen en dat om deze omslag te realiseren komende jaren stabiel overheidsbeleid nodig is. ‘Het tussentijds veranderen van de spelregels, zoals het aanpassen en/of intrekken van wat sommigen ‘fossiele subsidies’ zijn gaan noemen, helpt Nederland daarbij niet en werkt zelfs averechts voor het klimaat en zet bedrijven op achterstand’, aldus de ondertekenaars.

Alleen samen zetten we Nederland op voorsprong

De advertentie is bovenal een uitnodiging om met elkaar in gesprek te blijven. Bijvoorbeeld over hoe we de grote obstakels die momenteel de verduurzaming in de weg staan opruimen en om te blijven samenwerken om zo NL op voorsprong te zetten met een groene en innovatieve industrie!