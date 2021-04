Op zoek naar de DJ100 van 2021!

De zoektocht naar de Duurzame Jonge 100 van 2021 is van start! Ook dit jaar kun jij jezelf en anderen weer opgeven voor deze lijst met de 100 meest inspirerende, duurzame koplopers onder de 32. Samen laten we zien dat duurzaamheid mogelijk is!

Geef jezelf nu op!

Ben jij een jonge ondernemer, young professional of student die bezig is met duurzaamheid en 32 jaar of jonger? Deel dan jouw verhaal met ons door jezelf op te geven vóór 11 mei via dj100.nl. Als DJ100’er word je onderdeel van een actief netwerk met een kickstart aan mogelijkheden om jouw verhaal verder onder de aandacht te brengen.

GEEF JE OP



Tip ons over anderen

Ken je anderen die volop bezig zijn met duurzaamheid en een plekje in de lijst van 2021 verdienen, maar die zelf te verlegen of bescheiden zijn om zich op te geven?

Geen probleem, tip ons over hen, en wij nemen contact met ze op.

TIP ONS IN 1 MINUUT!



Vakjury

Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen de 100 meest inspirerende jonge koplopers. De jury bestaat uit tien spraakmakende personen op het gebied van duurzaamheid, waarbij een verdeling is gemaakt van jong en ervaren talent, met dit jaar o.a. o.a. Linda Vermaat (Directeur Innofest), Johan Vollenbroek (Voorzitter Mobilisiation for Environment) en Floor Alkemade (professor Economics and Governance of Technological Innovation bij TU Eindhoven). We stellen de vakjury graag aan je voor!

Al een keer in de lijst gestaan? Geen probleem, de jury kiest elk jaar weer de meest inspirerende personen van dat jaar. Wel houden we de lijst graag zo divers mogelijk, dus kun je maximaal 3 keer in de lijst staan.