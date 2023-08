Jongeren zijn meer betrokken bij duurzaamheid dan ooit tevoren. DPG Media en Panel Inzicht deden recent onderzoek naar duurzaamheid. Het onderzoek toont aan dat 42% van de jongere generatie gelooft dat kinderen zich meer bezighouden met duurzaamheid dan hun ouders. Bovendien voelt 44% van de 18-29 jarigen zich schuldig over hun consumptiegedrag, waarbij 36% het gemiddelde is onder alle respondenten.

Een ander onderzoek onder 1.001 Nederlanders van MarketResponse en b-open laat zien dat jongeren steeds meer bewust zijn van de impact van hun consumptiegedrag op het milieu. Zo heeft ruim een derde van de 18- tot 34-jarigen in het afgelopen jaar iets gelezen over misstanden in de productieketen van een bedrijf. Daarnaast gaf 41% van de 18- tot 34-jarigen aan eigen onderzoek te doen om uit te vinden welke producten duurzaam zijn.

De jonge generatie is niet alleen bewust bezig met duurzaamheid, maar neemt ook actie als het gaat om het kiezen van merken en producten. Een derde van de 18- tot 34-jarigen boycotten een product of merk vanwege negatieve berichtgeving over de impact op het milieu, de natuur of het welzijn van mensen en dieren. Zelfs als ze deze producten eerder wel kochten.

Een invloedrijke factor in werkkeuze

Duurzaamheid is niet alleen beperkt tot persoonlijke levensstijl keuzes. Volgens een recente Europese studie, speelt de impact van toekomstige werkgevers op het klimaat een cruciale rol bij het zoeken naar een baan voor maar liefst 76% van de Europeanen tussen 20-29 jaar. Voor 22% van hen is dit zelfs een topprioriteit. Een verschuiving naar duurzame bedrijfspraktijken wordt duidelijk een prioriteit voor jonge werknemers.

De kracht van eerlijke duurzaamheidscommunicatie

De jonge generatie is kritisch op duurzaamheidsclaims van merken en bedrijven. Ze zijn bereid om duurzame keuzes te maken, maar ze willen ook zeker weten dat de producten en diensten die ze kopen daadwerkelijk duurzaam zijn. Ongeloofwaardige duurzaamheidscommunicatie kan leiden tot afhaken en merkswitches.

27% laat producten links liggen

27% van de jongeren heeft het afgelopen jaar producten links laten liggen vanwege ongeloofwaardige duurzaamheidscommunicatie, terwijl dit slechts 11% was onder de 34+ generatie.

31% stapt over op ander merk

31% is overgestapt op een ander merk vanwege een gebrek aan geloofwaardigheid in de duurzaamheidsbelofte, in vergelijking met 13% van de oudere generatie.

De jongere generatie toont een groeiende betrokkenheid bij duurzaamheid, zowel in hun persoonlijke leven als in hun beroepskeuzes. Ondernemers en marketeers die duurzaamheid serieus nemen en eerlijke, geloofwaardige communicatie bieden, kunnen rekenen op loyaliteit van deze kritische consumenten. Het is duidelijk dat duurzaamheid niet langer een optioneel aspect is voor bedrijven, maar een essentiële factor voor succes in de moderne markt. Door duurzaamheid te omarmen, kunnen ondernemers en marketeers niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook een loyale en geëngageerde klantenkring opbouwen.