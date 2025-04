Op 22 april, ter gelegenheid van World Earth Day, biedt Philips – wereldwijd leider in gezondheidstechnologie – levenslang garantie* op alle Refurb Edition persoonlijke verzorgingsproducten die verkocht worden in Nederland, België en Duitsland. Met deze gedurfde stap wil Philips het beeld van refurbished producten veranderen: niet als tweede keuze, maar als slim en duurzaam alternatief met dezelfde kwaliteitsgarantie als nieuwe producten.

Al meer dan 130 jaar staat Philips bekend om betekenisvolle innovatie. Diezelfde filosofie leidde tot de ontwikkeling van de Philips Refurb Edition producten: retourproducten die zorgvuldig worden gereviseerd, getest volgens de hoogste standaarden van Philips en een tweede leven krijgen.

“Refurbished is niet altijd top of mind bij consumenten, en dat willen we veranderen,” zegt Marlies Gebetsberger, Head of Western Europe, Philips Personal Health. “World Earth Day is hét moment om mensen bewust te maken dat er een andere, gelijkwaardige optie is naast gloednieuw. Veel mensen zijn verrast als ze horen dat ze bij onze Refurb Editions dezelfde kwaliteit en garantie krijgen als bij nieuwe producten. En wij krijgen zo de kans om meer producten een tweede leven te geven. Als deze actie ertoe leidt dat iemand zijn of haar keuze voor nieuw heroverweegt, dan is dat winst – voor hen én voor de planeet.”

Philips Refurb Edition: zo werkt het

De meeste Refurb Edition producten zijn klantretouren (binnen 30 dagen na aankoop) of producten uit abonnementsprogramma’s. Normaal gesproken worden zulke producten gerecycled – simpelweg omdat de verpakking geopend is of het product kort gebruikt is. Maar bij Philips weten we: de meest duurzame keuze is om producten zo lang mogelijk te gebruiken.

Daarom wordt elk product zorgvuldig geïnspecteerd, professioneel gereinigd, indien nodig gerepareerd en opnieuw getest door experts van Philips. Pas daarna wordt het opnieuw verpakt en verkocht. Zo voldoen alle Refurb Edition producten aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen als nieuwe apparaten.

Impact voorbij World Earth Day

De Refurb Edition producten zijn onderdeel van Philips’ groeiende circulaire portfolio: ontworpen om afval te verminderen, materialen te hergebruiken en de levensduur van hoogwaardige apparaten te verlengen. Refurbished producten hebben een aanzienlijk lagere impact op het milieu dan nieuw geproduceerde producten.

In 2024 gaf Philips meer dan 30.000 persoonlijke verzorgingsproducten een tweede leven en werd 10,5 ton aan materialen teruggewonnen uit geretourneerde apparaten. Tijdens Black Friday 2024 koos het bedrijf voor een gedurfde pilot in de Benelux: op één van de grootste koopmomenten van het jaar werden refurbished producten in de spotlight gezet. Refurb Friday, een wereldwijde primeur, had als doel om de aandacht te vestigen op hergebruik en consumenten de definitie van ‘nieuw’ te laten heroverwegen.

Vandaag biedt Philips refurbished producten aan in 16 landen – een enorme sprong sinds het eerste land in 2019. Bijna 25% van de Philips omzet kwam vorig jaar voort uit circulaire oplossingen.

“Deze World Earth Day actie maakt deel uit van een veel groter verhaal,” aldus Marlies Gebetsberger, Head of Western Europe, Philips Personal Health. “Ons doel is simpel: goede producten zo lang mogelijk in gebruik houden. Philips Refurb Edition staat voor kwaliteit, levensduur en een betere toekomst voor onze planeet.”

Krachtige uitnodiging om circulair te kiezen

De levenslange garantie geldt slechts één dag, maar Refurb Edition producten van Philips worden altijd geleverd met dezelfde garantie als nieuwe producten. Deze World Earth Day actie benadrukt de boodschap die al in het hart van het merk zit: geweldige producten verdienen een tweede leven.

Alleen op 22 april 2025 ontvang je bij aankoop van een Philips Refurb Edition persoonlijk verzorgingsproduct een levenslange garantie – een krachtige uitnodiging om circulair te kiezen.

Ontdek Refurb Edition en bekijk de World Earth Day actie op philips.nl/refurb* Voorwaarden zijn van toepassing. De levenslange garantie geldt voor aankopen gedaan op 22 april 2025 in Nederland, België en Duitsland.

