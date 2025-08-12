De Bouwplaats van de Toekomst, een initiatief van Into The Great Wide Open, Lab Vlieland en partners als BAM, TBI en Stichting Doen vormt een uniek kruispunt voor de festival- en bouwsector. Op het festivalterrein en tijdens het transport ernaartoe wordt geëxperimenteerd met circulair en emissievrij bouwen. Op 26 augustus start een 48-uurs hackathon rond duurzame bouwinnovatie; op 31 augustus volgt een exclusief programma voor professionals.

Festivals bieden de perfecte experimenteerruimte voor duurzame innovatie: hun tijdelijke karakter maakt het mogelijk om duurzame ideeën te realiseren, van conceptualisatie tot experiment in de praktijk. Met het festivalterrein als uitvalsbasis en de expertise van de bouwsector, worden er op Bouwplaats van de Toekomst duurzame oplossingen ontwikkeld die de bouwsector én de festivalsector helpen bij de overgang naar een circulaire en emissievrije toekomst.

Inmiddels zijn organisaties zoals BAM, TBI, Topsector Logistiek en Voskamp Groep aangesloten bij de Bouwplaats van de Toekomst. Experimenten met volledig elektrisch transport, geotextiel en het constructief werken met duurzame materialen zoals bamboe – hier ontstaan de technieken en samenwerkingen die de toekomst van de bouwsector helpen vormgeven. Het eiland dat normaal gesproken tijdens Into The Great Wide Open het decor vormt voor muziek en kunst, wordt ook een inspiratieplek van nieuwe technieken die het potentieel van festivals als aanjager voor de grote transities laten zien.

Emissievrije energie

Waar veel festivals en bouwplaatsen nog afhankelijk zijn van fossiele aggregaten en hoge vermogensbehoeftes, werkt de Bouwplaats van de Toekomst dit jaar volledig op lokale zonnestroom en groene waterstof. Dankzij een slim netwerk van mobiele batterijen, netaansluitingen en waterstof aggregaten, én door samen kennis en krachten te bundelen, is deze duurzame oplossing werkelijkheid geworden.

Emissievrij bouwmaterieel & transport

De overstap naar emissievrije energie op locatie maakte ook emissievrij bouwmaterieel mogelijk: elektrische heftrucks, busjes, hoogwerkers en ander materieel worden sinds dit jaar op locatie geladen met elektriciteit uit Nederlandse zon en wind. In samenwerking met Topsector Logistiek wordt daarnaast geëxperimenteerd met emissievrij transport: fossiele vrachtwagens zijn vervangen door elektrische exemplaren voor alle aan- en afvoer van materialen, voedsel en apparatuur. De opgedane kennis wordt samengebracht in een blauwdruk die de duurzame mobiliteitstransitie in zowel de bouw als de festivalbranche versnelt.

Biobased bouwmateriaal

Een belangrijk doel is het vervangen van fossiele materialen door biobased alternatieven. Zo wordt dit jaar voor het eerst een biobased geotextiel getest onder de remopla (klikbaar rijplaten systeem) in de backstage – een product dat veel wordt gebruikt in zowel de bouw als op festivals. Daarnaast zet de Bouwplaats stappen in constructief bouwen met duurzame materialen, zoals bamboe. Dit snelgroeiende materiaal slaat veel CO₂ op, groeit op arme grond en is oersterk. Door ter plekke bouwwerken te realiseren en certificeringstrajecten te starten met Studio Akeka, gespecialiseerd in bouwen met bamboe, worden de drempels voor grootschalige constructieve toepassing van biobased materialen verkleind.

100% hernieuwbare energie hackathon

Van 26 t/m 28 augustus werken 70 innovators uit de bouw- en energiesector samen tijdens een 48-urige Synergy Hackathon. Hier ontwikkelen zij onder andere concrete oplossingen voor circulaire bouwplaatsen als 100% hernieuwbare microgrids – met aandacht voor emissievrije energie, bouwlogistiek en projectontwikkeling. De resultaten worden al tijdens het festival gedeeld met beleidsmakers, investeerders en het bedrijfsleven.

Kennisdelingsdag met professionals uit de festival- en bouwsector

Op de slotdag krijgen professionals de kans om de Bouwplaats van de Toekomst zelf te beleven. Rondleidingen tonen hoe emissievrije machines, biobased materialen en slimme energiesystemen in de praktijk werken. Panelgesprekken en lezingen onder leiding van Linda Vermaat (voormalig directeur Innofest), belichten de rol van festivals en bouwbedrijven als aanjagers van duurzame transities. Tussen de muzikale optredens en installaties door wordt zichtbaar hoe bouwen zonder uitstoot, met biobased materialen en hernieuwbare energie nu al mogelijk is – wanneer sectoren hun krachten bundelen.

Partners Bouwplaats van de Toekomst: Lab Vlieland, TBI, BAM, Greener, Team Infra, Topsector Logistiek, Watermeln, Triomf, Voskamp Groep, Studio Akeka, en Stichting Doen.

Foto’s: Laura van der Spek