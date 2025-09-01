Oostwegel Collection is officieel gecertificeerd als B Corp en sluit zich daarmee aan bij een wereldwijde beweging van bedrijven die ondernemen opnieuw definiëren door niet alleen financiën maar ook mens en planeet centraal te stellen. Met de certificering onderstreept het Limburgse familiebedrijf zijn maatschappelijke en duurzame ambities en wil het zich blijvend onderscheiden in de gastvrijheidssector. De erkenning door B Lab, de non-profitorganisatie achter de B Corp-beweging, bevestigt dat Oostwegel Collection voldoet aan strenge sociale en ecologische standaarden en verder kijkt dan alleen financieel rendement.

De B Corp-Certificering kijkt naar de volledige bedrijfsvoering en beoordeelt bedrijven op vijf terreinen: bestuur, medewerkers, gemeenschap, milieu en klanten. Het traject is grondig en vraagt om aantoonbare resultaten. Bedrijven moeten minimaal 80 van de 200 punten behalen en bewijs leveren van duurzame en maatschappelijk verantwoorde inspanningen, zoals energie- en waterbeheer, afvalreductie, eerlijke beloning, diversiteit en transparantie. Daarnaast is het bedrijf verplicht zijn maatschappelijke doelstellingen ook juridisch in de statuten vast te leggen. Elke drie jaar volgt een hercertificering om de vooruitgang te meten en verdere verbeteringen te stimuleren.

Belangrijke mijlpaal

Camille Oostwegel, eigenaar en algemeen directeur van Oostwegel Collection, zegt: “Het behalen van de B Corp-Certificering markeert een belangrijke mijlpaal voor ons familiebedrijf, dat in september zijn 45-jarig jubileum viert. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in verduurzaming en in het versterken van onze positieve bijdrage aan de gemeenschap. Het certificeringsproces heeft ons uitgedaagd om elk aspect van onze bedrijfsvoering kritisch te evalueren en waar nodig verbeteringen door te voeren. Hoewel we trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt, zien we dit vooral als een beginpunt. Onze ambitie is om de lat steeds hoger te leggen en te laten zien dat gastvrijheid en verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet hand in hand kunnen gaan.”

Oostwegel Collection maakt nu deel uit van een gemeenschap van 10.000 bedrijven wereldwijd die als B Corp zijn gecertificeerd. De B Corp-gemeenschap in de Benelux, die een brede doorsnede van sectoren en bedrijfsgroottes vertegenwoordigt, omvat meer dan 500 bedrijven en bekende merken zoals Bugaboo en Tony’s Chocolonely. Oostwegel Collection is een van slechts acht B Corps in de accommodatiesector in de Benelux.

Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux: “Het is geweldig om Oostwegel Collection te mogen verwelkomen in de B Corp-community. Hun inzet om op een andere manier zaken te doen zal anderen inspireren en helpt echt het idee verspreiden dat we succes in de hospitalitybranche opnieuw kunnen definiëren, waarbij mensen en planeet even belangrijk zijn als winst.”