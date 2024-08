Meubelfabrikanten, tweedehands winkels, reparateurs en kringloopwinkels sloegen in 2022 de handen ineen om de kringloop van hun keten te sluiten. In 2023 begonnen ook voedingsproducenten, de verpakkingsindustrie en catering- en horecaondernemers aan zo’n samenwerking. Dit jaar starten beide groepen een ketendoorbraakproject.

Ketendoorbraakprojecten

Bij de start van een ketendoorbraakproject is er een al bestaande samenwerking van partners in de keten, een ondertekend document met hun doelen en een plan van aanpak voor een circulaire keten. In dit project voeren de ketenpartners dat plan uit. Zo belanden er minder materialen op de afvalberg en gebruiken we belangrijke grondstoffen opnieuw.

The ReUse Alliance voor meubels

6 ondernemers in de meubelsector richtten samen The ReUse Alliance op om sneller over te stappen naar circulaire meubels voor consumenten. Met als doel: in 2030 de levensduur van meubels zo verlengen dat we elk jaar minder meubels weggegooien. Zij ontwikkelen processen voor reparatie, inzameling en verkoop van meubels en voor een tweede of langer leven.

Hun doelen in het ketendoorbraakproject zijn:

Meer handelingsperspectief voor klanten

Meubels redden door een keten van hergebruik op te zetten

Reparateurs opleiden

In 2030 alle nieuwe verpakkingen circulair

Na intreding van de Single Use Plastics-wet in 2023 zoeken 8 partijen in de voedings- en verpakkingsindustrie samen naar oplossingen voor plastic eenpersoons-verpakkingen (portionering). In de tussentijd verhoogden zij de doelen en zetten ze in op minder wegwerpplastic, maar ook minder zwerfafval en voedselverspilling. Het doel: in 2030 voor iedere portie 30% minder plastic.

Voor dit project stelden de ketenpartijen deze doelen op:

Gebruik van wegwerpproducten zoveel mogelijk voorkomen

Minder grondstoffen gebruiken

In 2030 geen niet-noodzakelijke Single Use Plastics meer gebruiken

Eerder goedgekeurde projecten

In totaal keurde het Versnellingshuis tot nu toe 7 ketendoorbraken in deze sectoren goed:

Circulair staal in de bouw – juli 2023

Circulair plaatmateriaal – november 2023

Circulaire vloeren – voorjaar 2024

Circulair textiel – voorjaar 2024

Circulaire elektrische en elektronische apparaten – juli 2024

Circulaire verpakkingen – augustus 2024

Circulaire meubels – augustus 2024

