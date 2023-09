NTT Ltd., een toonaangevende wereldwijde IT-leverancier van infrastructuur en diensten, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het duurzaamheidsonderzoek, gehouden in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat organisaties zich maar beperkt bewust zijn van de impact die dataopslag heeft op de CO2-uitstoot. Uit het onderzoek, dat wordt ondersteund door NetApp, expert op het gebied van opslag en datamanagement, blijkt dat bedrijven erkennen dat tot 60 procent van hun data ongebruikt blijft. Het wegnemen van deze dataverspilling en de onnodige opslag ervan heeft invloed op het energieverbruik en bredere duurzaamheidsdoelstellingen.

IT-beheerders zien het verwijderen van onnodige data niet als een topprioriteit

Ondanks dat organisaties ondubbelzinnig begrijpen dat duurzaamheid belangrijk is voor hun toekomstige succes, blijft maar 67 procent van hen zich bewust van de gevolgen van hun datastrategieën op het milieu. Meer dan de helft (58%) ziet de IT-afdeling als cruciaal in het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven, maar IT-beheerders zien het verwijderen van onnodige en ongewenste gegevens uit een data estate niet altijd als een topprioriteit. In plaats daarvan wordt er meer aandacht besteed aan de aanschaf en installatie van energiezuinige apparatuur.

Een data estate is moeilijk terug te brengen in datacapaciteit. Een derde van de bedrijven geeft aan zich overweldigd te voelen en bijna twee derde ziet de toenemende datahoeveelheid als een probleem waar ze mee om moeten gaan. Veel IT-professionals wachten met het verwijderen van data-afval vanwege de omvang van de taak, het risico dat er iets nuttigs wordt verwijderd en de moeite die het kost om toestemming van de organisatie te krijgen.

Op de vraag wat hen tegenhoudt om hun duurzaamheidsagenda te bevorderen, antwoordde de helft van de respondenten dat één van hun grootste uitdagingen is het moeten samenwerken is met leveranciers die hun visie en doelen niet delen. Dit wordt verergerd door een gebrek aan inzicht in de impact van verschillende technologieën op duurzaamheid en een beperkt bewustzijn van de impact die dataopslag heeft op CO2-uitstoot.

“Inzicht in de werkelijke impact van technologie op duurzaamheid is een belangrijk aandachtsgebied voor organisaties, maar dit is zeer complex en ingewikkeld”, zegt Miriam Murphy, CEO Europe, NTT Ltd. “Er is duidelijk nog veel werk te doen: slechts 38 procent van de ondervraagden heeft met succes een allesomvattende bedrijfsbrede strategie geïmplementeerd. Dit is waar partners hun steentje kunnen bijdragen en alles kunnen bieden, van advies, technologie-audits en strategie, tot roadmap-ontwerpen, implementatie en beheer.”

“Hoewel organisaties zich geleidelijk bewust worden van de hoeveelheid verspilde data die ze opslaan, is het vooral zorgwekkend dat zo veel organisaties nog geen effectieve manier hebben gevonden om dit proactief aan te pakken”, zegt Matt Watts, Chief Technology Evangelist bij NetApp. “Het onderzoek laat zien hoeveel werk er nog verzet moet worden, zelfs in een tijd waarin efficiëntie en duurzaamheidsdoelstellingen voorop staan in het bedrijfsleven. Bij NetApp geloven we dat slimmere dataopslag essentieel is voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot.”