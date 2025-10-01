Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development, wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van Dutch Green Building Council (DGBC). De organisatie maakte dit dinsdag bekend, op de dag van haar jaarlijkse congres in het kader van de Dutch Green Building Week. Dwars neemt het stokje over van Rutger Schuur, vanwege het verstrijken van zijn bestuurstermijn.

Schuur, directeur van Flexicharge, was sinds 1 december 2017 bestuursvoorzitter bij DGBC en ruim 9 jaar bestuurslid bij de organisatie. Algemeen directeur Brigit Gerritse spreekt haar waardering uit voor zijn bijdrage: “We zijn Rutger ontzettend dankbaar voor zijn enorme inzet voor DGBC en de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

Ook Dwars zet zich al jaren in voor een duurzame gebouwde omgeving. Het continu doorontwikkelen van gebieden en gebouwen staat in zijn dagelijkse werkzaamheden centraal. Hij laat weten zeer vereerd te zijn met zijn nieuwe functie: “DGBC speelt een belangrijke rol in het realiseren van de toekomstbestendige gebouwde omgeving. Ik kijk ernaar uit om met iedereen die betrokken is bij deze mooie organisatie verder te werken aan de gezamenlijke missie en visie.”

Met de benoeming van Onno Dwars tot voorzitter van het bestuur zet DGBC de volgende stap in haar missie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Dwars brengt een rijke ervaring en een groot netwerk uit de bouw- en vastgoedsector met zich mee. Hij heeft een scherp oog voor duurzaamheid, ketensamenwerking en niet te vergeten maatschappelijke impact. “Onno is al lange tijd betrokken bij DGBC, onder andere als lid van de Raad van Advies. Ik kijk ernaar uit om de samenwerking op deze wijze voort te zetten”, besluit Gerritse.

Foto: Onno Dwars tijdens het Congres Dutch Green Building Week van DGBC op 30 september 2025 (Fotograaf: Roos Trommelen)