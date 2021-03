Onlogische fiscale regelingen funest voor verduurzaming zakelijke mobiliteit

Fiscale regelingen voor zakelijke mobiliteit zijn onnodig complex en elke logica ontbreekt. Zij stimuleren het duurzaam reizen onvoldoende en daardoor kunnen de klimaatdoelen niet worden bereikt. Privérijders zijn de klos. Dit blijkt uit onderzoek van VakWereld naar de ontwikkelingen en trends in de zakelijke mobiliteit. Circa 1.000 medewerkers en managers van Nederlandse bedrijven en organisaties werden hiervoor ondervraagd.

“Wie goed naar buiten kijkt, ziet dat de kans groot is dat we na deze pandemie weer in onze oude gewoonten terugvallen: elke dag kop-staart in de auto in de file. Maar de coronacrisis kán ook voor een omslag zorgen”, aldus Henk Schmidt, hoofdonderzoeker van het onderzoek.

Klimaatdoelen uit beeld

Het onderzoek van VakWereld, uitgever van onder meer MobilityWereld en ThuiswerkersWereld, wijst uit “dat we de klimaatdoelen onmogelijk gaan halen”, aldus Henk Schmidt. Bijna 1.000 Nederlandse medewerkers en managers vulden de uitgebreide lijst van 35 vragen in. Gecombineerd met cijfers van onder meer het CBS leverde het een ontluisterend beeld op. “In het rapport dat de uitgever vandaag publiceert staat hoe we daar iets aan kunnen doen, want het is nog niet te laat”, aldus Schmidt.

Slechts een kwart stuurt op CO2-footprint

Slechts iets meer dan een kwart van de organisaties (26%) waar de respondenten werkzaam zijn, stuurt op CO2-footprint. In 2022 komt regelgeving om de CO2 terug te dringen bij zakenreizen en woon-werkverkeer bij organisaties met 100 of meer medewerkers. Slechts 9% van de organisaties beloont voor duurzaam reisgedrag.

Een derde maakt het allemaal niets uit

De totale reiskosten woon-werkverkeer bedragen rond de € 13 miljard per jaar? en daarmee hebben we het nog niet over de administratie. Ondanks de hoge kosten van mobiliteit heeft 35% van de respondenten geen mening over de reiskostenregeling. Schmidt: “Blijkbaar maakt het ze allemaal niet zo veel uit, of ze nemen in ieder geval niet te moeite zich erin te verdiepen.” Van degenen die er wel iets van vinden, is de helft tevreden en vindt de andere helft de regelingen niet meer van deze tijd. Belangrijkste reden voor deze verdeling ligt mogelijk in de complexiteit en het ontbreken van elke logica in de fiscale regelingen. Die complexiteit is er sinds de verplichte populariteit van het thuiswerken niet beter op geworden. Thuiswerkvergoedingen, dus het niet-reizen, worden zelfs fiscaal belast.

Privérijder is de klos

Uit het onderzoek blijkt ook dat de werknemer die zijn eigen auto gebruikt om naar het werk te gaan of naar afspraken voor het werk de klos is. Deze privérijder krijgt slechts 19 cent per gereden zakelijke kilometer. Een (belastingvrije) vergoeding die – zo voelt het aan tenminste – al sinds mensenheugenis van kracht is. Of de kosten voor autorijden nu duurder of goedkoper zijn geworden, die 19 cent blijft fier overeind ongeacht of men wel of niet duurzaam rijdt.

Taak voor de overheid

Het rapport van VakWereld maakt duidelijk dat er een taak voor de overheid ligt om het fiscale stelsel te verbeteren en vereenvoudigen. Daarnaast zijn er voor Nederlandse organisaties veel mogelijkheden om de kosten te verlagen, fiscale mogelijkheden beter te benutten en de klimaatdoelstellingen te behalen. Het rapport helpt de lezer met het maken van keuzes in de complexe materie van regelgeving, de vele aanbieders en beheersing van mobiliteitskosten.