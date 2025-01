Uit een peiling van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders uit een panel van Norstat, blijkt dat bijna de helft van de mensen bereid is om een refurbished laptop of telefoon te kopen. Toch gebeurt dit in de praktijk niet altijd en is nieuw nog steeds de norm. Dit komt mede door twijfels op het gebied van levensduur en kwaliteit, maar ook door onzekerheid over software ondersteuning. Daarbij geeft één of de vijf aan niet te weten wat refurbished is. Met de lancering van kiesrefurbished.nl wil Milieu Centraal mensen helpen door praktische tips en betrouwbare informatie te verstrekken over het kopen van refurbished apparaten en het onafhankelijke Keurmerk Refurbished onder de aandacht te brengen. De bijbehorende campagne ‘Tijd voor iets nieuws? Kies refurbished.’ gaat vandaag van start.

Eén op de vijf weet niet wat refurbished is

Op de vraag ‘Weet je wat ‘refurbished’ betekent?’ geeft één op de vijf Nederlanders aan dit niet te weten. Jelle Pothoven, expert Circulaire Economie bij Milieu Centraal, vertelt: “Een refurbished apparaat, zoals een laptop of telefoon, is een product dat eerder gebruikt of retour gestuurd is en vervolgens grondig is gecontroleerd, (indien nodig) gerepareerd en schoongemaakt door een expert voordat het weer wordt verkocht. Ook het financiële plaatje is niet geheel onbelangrijk: refurbished producten zijn namelijk goedkoper in aanschaf. Daarbij zijn ze zo goed als nieuw én beter voor het milieu. Refurbished kopen in plaats van nieuw helpt om grondstoffen te besparen en elektronisch afval te verminderen. Ik zou zeggen: je nieuwe telefoon of laptop hoeft niet nieuw te zijn!

Logisch, maar niet altijd makkelijk

Van de ondervraagden geeft 46% aan het logisch te vinden om een refurbished laptop of telefoon te kopen wanneer deze aan vervanging toe is. Maar een refurbished apparaat kiezen wordt niet door iedereen als gemakkelijk ervaren. Dat mensen het moeilijk vinden om goede refurbished apparaten te kopen hangt vaak samen met twijfels over de levensduur (50%) en kwaliteit (41%). Daarnaast twijfelen ze over hoe lang software-updates nog beschikbaar zullen zijn.

Pothoven vervolgt: “Een goede refurbished laptop of telefoon kopen, kan best lastig zijn. In principe mag iedere verkoper een product als ‘refurbished’ bestempelen, omdat het geen wettelijk beschermde definitie is. Met kiesrefurbished.nl biedt Milieu Centraal helder, betrouwbaar en onafhankelijk advies. We begeleiden mensen bij het maken van een goede refurbished keuze én geven ze praktische tips om de levensduur van hun huidige apparaat te verlengen. Zijn mensen op zoek naar een nieuw apparaat, dan raden we ze aan te letten op het onafhankelijke Keurmerk Refurbished, dat staat voor kwaliteit en garantie. Momenteel heeft slechts 10% van de Nederlanders een tweedehands telefoon in bezit, waarvan een deel refurbished is. Ik hoop dan ook dat dit percentage snel omhoog gaat en dat in 2025 refurbished het nieuwe normaal wordt.”

Tijd voor iets nieuws? Kies refurbished.

Geïnteresseerden kunnen zich op kiesrefurbished.nl inschrijven voor gratis advies op maat door aan te geven hoe oud hun huidige telefoon of laptop is. Op basis van de leeftijd van hun apparaat ontvangen mensen advies zodat ze, als het tijd is voor een nieuwe, weten hoe ze een goede refurbished laptop of telefoon kunnen kiezen. Tot die tijd ontvangen mensen handige tips om zo lang mogelijk met hun huidige apparaat te doen.