Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen wederom genomineerd voor ‘Website van het Jaar’

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) is voor de derde achtereenvolgende keer genomineerd voor ‘Website van het Jaar 2020’ in de categorie ‘Duurzaamheid’. De webportal bestaat dit jaar 20 jaar en is daarmee de oudste en meest actuele en complete op het gebied van duurzaamheid/MVO en bedrijfsleven. De portal onderscheidt zich doordat het voor de bezoeker geheel gratis in gebruik is. Zo zijn de bijna 15.000 nieuwsberichten op de portal beschikbaar voor iedereen zonder een vorm van betaald lidmaatschap.

De Website van het Jaar verkiezing wordt sinds 2012 georganiseerd en dit is het derde jaar dat 10-12 genomineerde websites in de categorie duurzaamheid meedingen naar de titel. De verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland. Het Nederlandse publiek beoordeelt in 39 categorieën zijn favoriet op inhoud, navigatie, design en aanbevelingsintentie.

Duurzame consumptie en productie

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen heeft de focus op Sustainable Development Goal (SDG) 12: ‘duurzame consumptie en productie’. Doelstelling van de webportal is bij te dragen aan dit doel door middel van verspreiding van nieuws over goede praktijkvoorbeelden en duurzame initiatieven, nieuwe duurzame producten en ranglijsten. Om het neutrale karakter van de website te behouden worden ook kritische nieuwsberichten van bijvoorbeeld NGO’s gepubliceerd. De redactie bewaakt stringent de scope van de portal (duurzaamheid en bedrijfsleven) waarmee het ook onderscheidend is van websites in hetzelfde domein.

Initiator en eigenaar Folkert van der Molen: “De webportal vervult in al die jaren duidelijk in een behoefte en er zit nog steeds een forse groei in, zowel in content als in het aantal bezoekers. Ook zijn er steeds meer bedrijven die de portal ondersteunen door partner te worden en daarmee de continuïteit mogelijk maken. Winnen van de verkiezing zou natuurlijk prachtig zijn in dit bijzondere 20ste jubileumjaar”. Met de ondersteuning van social media (met name LinkedIn) en een wekelijkse e-mail nieuwsbrief zijn vele tienduizenden snel op de hoogte van al het nieuws op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven. “Ik hoop dat veel bezoekers hun waardering uiten door in de periode van 3 september tot 16 oktober op ons te stemmen.”