Breda University of Applied Sciences (BUas) startte september 2024 met de podcastserie ‘De Duurzaamheidstransitie’. Doel van de podcast is om huidige en toekomstige professionals en ondernemers vooruit te helpen met het identificeren en ontwikkelen van hun eigen rol in de duurzaamheidstransitie. Inmiddels staan al bijna twintig afleveringen online en komen er nog zeker twintig bij. Uitgangspunt van de podcast is dat de makers de luisteraars niet gaan vertellen hoe zij hun eigen rol in de duurzaamheidstransitie vorm moeten geven. In plaats daarvan vertelt een reeks zeer verschillende professionals hun eigen verhaal: hoe geven zij vorm aan hun duurzaamheidstransitie? Waar hebben ze veel van geleerd, en wat zouden ze nooit meer doen? En wat voor advies kunnen zij geven?

Voorbeelden duurzame koplopers

De twintig podcasts die tot nu toe uitgezonden zijn, bespreken voorbeelden, spannende ideeën en experimenten, maar ook persoonlijke twijfels over en worstelingen met de duurzaamheidstransitie.

Met inspirerende gasten als Saskia Griep, oprichter en directeur van Better Places, een reisorganisatie die zich inzet om een positieve bijdrage te leveren aan mens, maatschappij en milieu. En Selina Roskam, coördinerend programmamanager verduurzaming bij het Rijksvastgoedbedrijf. Maar ook Klaas Kuitenbrouwer, hij is onderzoeker aan het Nieuwe Instituut (het voormalig Architectuur Museum in Rotterdam) en grondlegger van het Zoöp-model voor organisaties.

Deze, en nog veel meer boeiende gespreksonderwerpen en gesprekspartners zijn inmiddels voorbij gekomen in de podcastserie.

Leerzaam voor studenten, ondernemers en professionals

De gesprekken in de podcastserie hebben als doel inspiratie en handvatten te bieden voor het vormgeven van een eigen bijdrage aan een duurzamere samenleving. De verhalen laten zien op hoeveel verschillende manieren je een positieve impact kan maken. In de gesprekken komen diverse succesvolle duurzaamheidsstrategieën van professionals aan bod, in allerlei sectoren. Het antwoord van je eigen duurzaamheidsdilemma ligt immers misschien besloten in het verhaal van een koploper in je eigen sector, maar misschien juist ook wel in de dromen of twijfels van iemand uit een totaal andere omgeving.

De innovatieve organisatie- en samenwerkingsvormen die kunnen bijdragen aan duurzaamheid kunnen mensen in velerlei sectoren inspireren en ze laten ontdekken wat hun eigen, persoonlijke bijdrage kan zijn.

De podcastserie ‘De Duurzaamheidstransitie’ is te beluisteren via alle bekende podcast apps.