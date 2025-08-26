Een nieuw onderzoek van het World Resources Institute (WRI) toont aan dat een grote blinde vlek in de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven zowel werknemers als toeleveringsketens in gevaar brengt. Het onderzoek, dat meer dan 1.000 doelen van bijna 700 van ’s werelds grootste bedrijven analyseerde, concludeerde dat hoewel veel bedrijven klimaat- en natuurdoelen hebben gesteld voor hun toeleveringsketens, slechts 12% minstens één doel heeft dat gericht is op mensen, en slechts 3% zich heeft gecommitteerd aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden of het investeren in de vaardigheden van werknemers.

“Als je een toeleveringsketen voor de toekomst bouwt, kun je niet alleen de uitstoot verminderen – je moet ook rekening houden met de miljarden mensen die het werk doen”, aldus Eliot Metzger, Director of Sustainable Business and Innovation van WRI. “Op dit moment negeren de meeste grote bedrijven de behoeften van de mensen die essentieel zijn voor de transformatie van hun toeleveringsketens. Dit ondermijnt niet alleen de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven, maar ook de stabiliteit van hun toeleveringsketens en hun reputatie.”

Mensgerichte doelstellingen voor de toeleveringsketen kunnen zich richten op alles, van het verbeteren van de veiligheid op de werkplek met training en de juiste apparatuur tot het aanbieden van bijscholingsprogramma’s die carrièremogelijkheden bieden en het garanderen van eerlijke beloning en voorspelbare werktijden. Deze acties kunnen het welzijn van werknemers direct verbeteren en tegelijkertijd de veerkracht van de toeleveringsketen versterken.

Het onderzoek toonde ook aan dat ongeveer 90% van de doelstellingen voor de toeleveringsketen van grote bedrijven kleinere leveranciers dwingt om te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen, zonder na te denken over hoe deze leveranciers duurzaamheidsinspanningen kunnen nastreven en tegelijkertijd hoogwaardige producten kunnen produceren tegen de laagst mogelijke kosten. In plaats van duurzaamheid als een eenzijdig mandaat te beschouwen, zou een partnerschapsbenadering de wederzijdse waarde helpen benadrukken. Dit zou betekenen dat grotere bedrijven met leveranciers in gesprek gaan om concrete uitdagingen te begrijpen – zoals het financieren van apparatuurupgrades of het opleiden en behouden van geschoolde werknemers – en vervolgens doelen formuleren die leveranciers de nodige ondersteuning bieden bij de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Het onderzoek van WRI maakt duidelijk dat de mate waarin grote bedrijven rekening houden met de impact op het personeelsbestand, hun duurzaamheidsdoelstellingen kan maken of breken. Voor veel bedrijven is 80-90% van de milieueffecten gekoppeld aan de winnings- en productieprocessen van leveranciers. Als grote bedrijven niet erkennen en aanpakken wat die leveranciers en hun werknemers nodig hebben, zullen ze moeite hebben om de noodzakelijke veranderingen door te voeren voor schonere, veerkrachtigere toeleveringsketens.