Hybride werken kan de werkgerelateerde CO₂-uitstoot met tot wel 90% verminderen, doordat werknemers dichter bij huis kunnen werken. Dat blijkt uit een studie van International Workplace Group (IWG) in samenwerking met Arup. De verschuiving naar meer lokaal en hybride werken speelt een steeds belangrijkere rol voor organisaties, gemeenschappen en individuen om gezamenlijk hun impact op het milieu te verkleinen, het thema van deze Dag van de Aarde. IWG, ’s werelds grootste platform voor werkplekken met merken als Regus en Spaces, onderzocht de milieu-impact van hybride werken, zowel op het gebied van vastgoed als transport, in zes steden in de VS en het VK. Daarbij werd extra ingezoomd op twee grote uitstoters: Londen en Los Angeles. Ook New York, Atlanta, Manchester en Glasgow zijn meegenomen in het onderzoek.

Steden in de VS laten de grootste potentiële CO₂-besparingen zien, vooral doordat veel mensen met de auto naar hun werk reizen. Atlanta (90% reductie) voert de lijst aan, gevolgd door Los Angeles (87%) en New York (82%). Ook in het VK zijn de mogelijke besparingen aanzienlijk: Glasgow (80%), Manchester (70%) en Londen (49%) laten zien dat minder reizen en dichter bij huis werken binnen een hybride model een groot verschil kunnen maken.

CO₂-uitstoot verlagen door hybride werken

De resultaten laten zien dat een traditionele werkweek, waarbij vijf dagen per week naar een kantoor in het stadscentrum wordt gereisd, de grootste CO₂-uitstoot veroorzaakt. Daarbij is de afstand de belangrijkste factor. In Londen daalde de uitstoot met 49% wanneer werknemers hun tijd verdeelden tussen een hoofdkantoor in het centrum en een lokale werkplek, en met 43% wanneer zij afwisselden tussen een lokale werkplek en thuis, vergeleken met een traditionele manier van pendelen. Aanvullend onderzoek van IWG en Arup toont aan dat bedrijven die hybride werken omarmen ook concrete milieuwinst boeken. Organisaties die dit model toepassen, hebben hun energieverbruik met bijna een vijfde (19%) verminderd, onder meer door efficiënter gebruik van kantoorruimte en toegang tot flexibele werkplekken.

Bespaar geld in de energiecrisis

Daarnaast stijgen de energiekosten en blijven ze onvoorspelbaar, waardoor dagelijks pendelen niet alleen minder aantrekkelijk is voor het milieu, maar ook vanuit kostenperspectief steeds minder houdbaar wordt. Terwijl hybride werken de norm wordt, waarbij teams werken vanuit een combinatie van locaties, waaronder het hoofdkantoor, professionele werkruimtes dichter bij huis en thuis, wordt zichtbaar hoe dagelijks reizen zorgt voor onnodig tijdverlies en extra kosten. Bovendien biedt een netwerk van verschillende werkplekken dezelfde professionele kwaliteit, maar dan een stuk efficiënter.

Recent onderzoek in opdracht van IWG bevestigt dit: nog maar 4% van de medewerkers is bereid om dagelijks langer dan een uur te reizen. Daarnaast laten recente uitkomsten van onderzoek onder Nederlandse hybride werkers zien dat deze verandering duidelijke voordelen heeft, zowel voor de efficiëntie als voor het welzijn van werknemers.

Mark Dixon, oprichter en CEO van International Workplace Group, zegt hierover: “Het veranderen van ingesleten gedrag kost tijd, en ondersteunend beleid en infrastructuur spelen een belangrijke rol om hybride werken verder mogelijk te maken en het voor werknemers makkelijker te maken om dichter bij huis te werken. De belangrijkste stap die we nu kunnen zetten, is mensen de keuze geven om dichter bij huis te werken, met minder impact op het milieu. Ons onderzoek met Arup laat duidelijk zien dat kleine veranderingen in dagelijkse werkpatronen, mits er bereidheid is, een grote impact kunnen hebben op onze totale CO₂-uitstoot en op het besparen van kosten. Deze verandering ligt dus nu binnen handbereik.”