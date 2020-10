Onderzoek: sociaal-economische ongelijkheid is toenemende zorg van duurzame consumenten op Nudge platform

Sociaal-economische ongelijkheid wordt een steeds belangrijker duurzaamheidsthema, maar een significante verbetering lijkt nog ver weg. Dat is de inschatting van de Nudge community van 75.000 leden in de representatieve peiling die het duurzaamheidsplatform hield ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan op 10 oktober 2020. Als belangrijkste duurzaamheidsthema’s in de afgelopen tien jaar noemt de Nudge-community klimaatverandering (72% van de nudgers), afval en vervuiling (40%), biodiversiteit en natuur (38%) en energie (35%). Vooruitkijkend naar het komende decennium is er een fors toegenomen zorg over biodiversiteit en natuur (van 38% naar 45%), sociaal-economische ongelijkheid (van 18% naar 30%) en water (van 9% naar 20%).

Weinig significante verbetering verwacht

Energie, mobiliteit en afval en vervuiling worden voor de periode 2020-2030 juist minder vaak in de top 3 van grootste zorgen gezet. Nudgers verwachten dat op deze terreinen ook de grootste verduurzamingsstappen worden gezet. Ze verwachten de komende tien jaar een significante verbetering op het gebied van energie (63% van de nudgers), afval/vervuiling (47%), mobiliteit (33%) en voedsel (28%). Slechts weinig nudgers verwachten een significante verbetering op het gebied van overbevolking (3%), grondstoffen (7%), ongelijkheid (8%) en water (9%).

De overheid moet duurzame keuzes stimuleren

Als we allemaal kleine stappen zetten, dan maken we samen de maatschappij duurzamer, dat is het uitgangspunt van Nudge. Maar is dat 10 jaar later nog steeds een goed uitgangspunt? Of hebben consumenten samen onvoldoende marktmacht en kunnen alleen grote spelers echt voor verandering zorgen? 60% van de nudgers is het hier niet mee eens: consumenten hebben ook echt een eigen verantwoordelijkheid. Overigens ziet men daar wel nadrukkelijk een rol voor de overheid weggelegd. Een massale 97,5% vindt dat de overheid duurzame keuzes moet stimuleren door heffingen op niet-duurzame keuzes. Dat verduurzaming ook offers vraagt, wordt geaccepteerd. Liefst 90% van de nudgers geeft aan dat men bereid is om welvaart in te leveren om de planeet te redden.

Stoppen met vliegen, vlees eten en overconsumptie

Handelingsperspectief heeft bij Nudge een centrale rol: het gaat om concrete stappen realiseren. Op de vraag met welk niet-duurzaam gedrag iedereen meteen zou moeten stoppen, worden vliegen, vlees eten en overconsumptie het meest genoemd. Als het gaat om nu starten met verduurzamen, dan zijn voedingspatroon aanpassen, consumptie verminderen, bewustwording vergroten, recyclen en vervoer de meest genoemde duurzame stappen.

Webinars ‘Het Duurzame Decennium’

In een serie van tien gratis webinars met toonaangevende gasten uit de duurzaamheidssector kijken Nudge-directeur Njord Pattiasina en Nudge-oprichter Jan van Betten vooruit naar duurzaamheid in de komende tien jaar. De webinars hebben als thema ‘Het Duurzame Decennium’. Zaterdag 10 oktober is Maurits Groen te gast in het eerste webinar.

Over Nudge

In 2010 lanceerde Nudge het eerste online platform dat zich actief inzette om duurzame initiatieven van consumenten en bedrijven te verbinden, te versterken en te versnellen, onder het motto ‘elk zetje telt’. Nudge maakt de samenleving duurzamer door het creëren van actiegerichte lokale communities via een online platform dat echte interactie tussen buurtgenoten en bedrijven stimuleert. Inmiddels hebben meer dan 75.000 consumenten en 200 bedrijven zich aangesloten via www.nudge.nl.