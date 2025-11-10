De Nederlandse landbouw is een succesverhaal met een hoge prijs. Jaarlijks voegen we €13,3 miljard toe aan economische waarde, maar veroorzaken €18,6 miljard aan maatschappelijke kosten voor bodem, water, natuur, klimaat en onze gezondheid. Met The Hidden Bill leggen Robin Food Coalition en Transitiecoalitie Voedsel die verborgen rekening bloot. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Deloitte, laat zien dat verduurzaming niet alleen noodzakelijk is, maar ook loont: een landbouw die werkt binnen de draagkracht van de aarde, levert maatschappelijke én economische winst op.

Om die omslag te maken is meer nodig dan cijfers. We hebben nieuwe uitgangspunten nodig – principes die richting geven aan beleid, praktijk en samenwerking. Die principes vormen het Grondbeginsel: het fundament waarop we onze landbouw, ons beleid en onze toekomst bouwen.

Het is voor het eerst dat een accountancybedrijf zo’n feitelijke analyse van de hele landbouw (akkerbouw, veeteelt en tuinbouw) maakt.