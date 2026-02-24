Een diepgaande studie naar de verslaggeving over vervuiling door beursgenoteerde bedrijven wereldwijd toont aan dat, hoewel de meeste bedrijven luchtvervuiling erkennen in hun rapportages, meetbare emissiegegevens en informatie over individuele verontreinigende stoffen ongelijkmatig verdeeld zijn of ontbreken.

Het rapport ‘The air pollution reporting gap: Evidence from 1,000 organizations across high-emissioning sectors’, geproduceerd door GRI met steun van het Clean Air Fund, onderzoekt duurzaamheidsrapporten over 2023-2024 in acht sectoren. Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

Bedrijven praten meer over luchtvervuiling dan dat ze het meten. Hoewel bijna alle bedrijven (91%) een duurzaamheidsrapport publiceren, noemt minder dan 40% één of meer specifieke luchtverontreinigende stoffen, minder dan een derde levert kwantitatieve gegevens – en nog minder stellen reductiedoelstellingen vast of monitoren de voortgang daarvan.

De meeste bedrijven maken geen gegevens openbaar over verontreinigende stoffen waarvan bekend is dat ze een impact hebben op de gezondheid en het milieu. Gegevens over stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en fijnstof (PM) worden door minder dan een op de drie organisaties gerapporteerd. Bovendien ligt het percentage bedrijven dat analyses uitvoert naar vluchtige organische stoffen (VOC’s), gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP’s) en persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) ruim onder de 10%.

Organisaties die wereldwijde standaarden hanteren, leveren rapportages van hogere kwaliteit. De 57% van de bedrijven die de GRI-standaarden hanteren, rapporteren tot wel drie keer zoveel verontreinigende stoffen. Zelfs binnen deze groep passen de meeste bedrijven de rapportagevereisten van GRI 305: Emissies 2016 echter niet volledig toe.

Rapportagepraktijken per sector laten koplopers en achterblijvers zien. Bedrijven in de chemische industrie, mijnbouw en bouwmaterialen rapporteren gedetailleerder, terwijl de sectoren landbouw, farmacie, transport, bouw en metaalverwerking het minst rapporteren.

De analyse laat ook tekenen van vooruitgang zien, waarbij sommige bedrijven het aantal verontreinigende stoffen dat ze volgen in de loop der tijd uitbreiden. Het rapport is actueel en zal GRI informeren over nieuwe en bijgewerkte rapportages over de impact van vervuiling – waaronder lucht, bodem, geluid en geur – en over hoe organisaties kritieke incidenten beheren en erop reageren. Naar verwachting zal in april een conceptversie van de normen ter openbare raadpleging worden voorgelegd.

Thamar Zijlstra, Senior Standards Manager en leider van GRI’s Pollution Project: “De openbaarmaking van informatie over luchtvervuiling blijft inconsistent – ​​niet omdat er een gebrek aan bewustzijn is, maar omdat meetsystemen en rapportagepraktijken nog steeds in ontwikkeling zijn. Ons onderzoek maakt duidelijk dat gestructureerde normen helpen om rapportages te vertalen van algemene toezeggingen naar gedetailleerde, relevante gegevens over specifieke verontreinigende stoffen.

De update van de Pollution Standards door GRI biedt een kans om te zorgen voor een bredere en betrouwbaardere rapportage, waarmee de huidige lacunes in de openbaarmaking worden aangepakt. Deze lacunes ondermijnen het vermogen van bedrijven, investeerders, beleidsmakers en getroffen gemeenschappen en belanghebbenden om weloverwogen keuzes te maken om de gevolgen van luchtvervuiling te beperken en te verminderen.”