Op 2 september is het Duurzame Dinsdag, ook wel de Prinsjesdag van de duurzaamheid genoemd. Op deze dag worden veelbelovende duurzame plannen en initiatieven uit de samenleving aan het kabinet overhandigd. Maar net zoals koopkracht een belangrijk onderwerp zal zijn op de komende Prinsjesdag, is het dat ook op Duurzame Dinsdag. Uit onderzoek van technisch dienstverlener Hoppenbrouwers blijkt namelijk dat veel Nederlanders verduurzaming belangrijk vinden, maar dat het kostenplaatje hen ervan weerhoudt.

In het kader van Duurzame Dinsdag deed Hoppenbrouwers onderzoek naar de meningen van Nederlanders over verduurzaming. Hieruit blijkt dat bijna twee derde van de Nederlanders (65%) het verduurzamen van hun woning belangrijk vindt. Slechts 16 procent vindt dit niet belangrijk. Hierbij valt op dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Zo geeft 20 procent van de mannen aan verduurzaming niet belangrijk te vinden, tegenover 13 procent van de vrouwen. Tussen ouderen en jongeren is een nog groter verschil te zien. 71 procent van de 55-plussers vindt het verduurzamen van de woning belangrijk ten opzichte van de helft (51%) van de 18-34-jarigen.

Geld grootste obstakels bij verduurzamen woning

Hoewel één op de vijf Nederlanders (20%) dit jaar plannen heeft om hun woning te verduurzamen, zegt 41 procent voorlopig geen stappen te willen zetten. Hoe dat komt? De belangrijkste redenen om verduurzaming uit te stellen zijn financiële drempels: 29 procent vindt het simpelweg te duur en 23 procent geeft aan op dit moment geen geld beschikbaar te hebben. Daarnaast geeft 9 procent aan dat het moeilijk is om een geschikt vak- of installatiebedrijf te vinden.

Ook het doen van een grote investering schrikt een deel van de Nederlanders af. Zo betaalt bijna een kwart (24%) liever maandelijks meer energiekosten, dan dat zij een flink bedrag moeten investeren in verduurzaming. Toch zegt meer dan de helft (53%) dat zij wel liever een grote investering vooraf doen.

Vakantie overslaan voor verduurzaming?

De bereidheid om offers te maken voor een duurzamer huis verschilt sterk onder Nederlanders. Zo vindt ruim een kwart (27%) het geen probleem om een vakantie over te slaan om zo geld over te houden voor verduurzaming. Maar bijna de helft (47%) is het hier niet mee eens en hecht meer waarde aan vakantie. Opvallend is dat mannen het minder erg vinden om een keertje een vakantie over te slaan dan vrouwen: 32 procent van de mannen zet het geld dat ze hieraan overhouden liever in voor verduurzaming, tegenover 22 procent van de vrouwen. Jongeren (18-34 jaar) zijn nog stelliger: 60 procent zegt geen vakantie over te willen slaan en slechts 18 procent zou dat wel doen.

Balans tussen portemonnee en duurzaamheid

Ondanks de bereidheid zien veel Nederlanders dus nog financiële obstakels bij verduurzaming. Maar volgens Lily van de Berg, directeur Hoppenbrouwers Thuis, is er vaak meer mogelijk dan mensen denken: “We zien dat consumenten het nog altijd lastig vinden om de juiste informatie over verduurzaming te vinden. Omdat daarnaast iedere woning anders is, weten huishoudens vaak niet wat de beste keuzes zijn en wat het hen op termijn oplevert. Laat je daarom adviseren door een expert voor jouw situatie. Zij kunnen je namelijk wijzen op de meest rendabele maatregelen, subsidies zoals de ISDE-subsidie of mogelijkheden vanuit de gemeente. Met effectieve maatregelen hoeft het kostenplaatje niet direct een drempel te vormen, maar juist een manier om geld te besparen.”