Greenport Boskoop, Telermaat, Griffioen Wassenaar en Bremmer Boomkwekerijen onderzoeken hoe de boomkwekerij minder afhankelijk kan zijn van plastics. Het onderzoek richt zich op biobased potten, herbruikbare kweektrays, duurzame alternatieven voor wikkelfolies en vernieuwde aanbestedingsregels. Het innovatieproject Duurzame TuinbouwKetens duurt twee jaar en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

In de regio Boskoop worden jaarlijks miljoenen kilo’s plastic potten, trays en folies gebruikt. Doel van het onderzoek is om laten zien dat het mogelijk is om deze stroom sterk terug te brengen, zonder in te leveren op kwaliteit, logistieke efficiëntie of marktacceptatie. Volgens de projectpartners is ketensamenwerking daarbij essentieel. Eerdere losse initiatieven strandden vaak wanneer andere schakels in de keten niet meebewogen.

Het project heeft daarom een geïntegreerde aanpak waarbij kwekers, gemeenten, retailers en logistieke partijen vanaf het begin samenwerken aan nieuwe standaarden voor duurzaam verpakken. Het project loopt tot en met 2027. In die periode worden onder meer biobased potten in de praktijk getest, herbruikbare kweektrays op kwekerijen ingevoerd en duurzame folies toegepast in logistieke processen.

Projectleiders Matthijs Plas en Hilde Beugelink van Greenport Boskoop: ,,Verduurzaming lukt alleen als de hele keten meebeweegt: van kweker tot retailer en van gemeente tot consument. In dit project brengen we al die partijen samen. Door te testen in de praktijk maken we duurzame innovaties concreet, meetbaar en schaalbaar. Zo bouwen we aan oplossingen die meteen toepasbaar zijn op de kwekerij én in de markt.”

Het project Duurzame TuinbouwKetens wordt medegefinancierd door de Europese Unie en Provincie Zuid-Holland.