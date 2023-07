30 procent van werkgevers nog niet op de hoogte van aankomende CO2-rapportageplicht

Ruim een derde van werkgevers (35%) is zich nog niet concreet aan het voorbereiden

Vergoeden van duurzame kilometers wordt nog weinig ingezet (lopend 6%, fiets 13%)

Bijna een derde van de werkgevers is niet op de hoogte van de CO2-rapportageplicht die op 1 januari 2024 van kracht gaat. Dit blijkt uit onderzoek van XXImo. Het onderzoek is gericht op het bewustzijn en de voorbereiding van werkgevers met betrekking tot de aankomende wetgeving.

De CO2-rapportageplicht lijkt er nu dan eindelijk aan te komen; binnenkort moeten organisaties met 100 werknemers of meer alle woon-werk en zakelijke kilometers van werknemers registeren en rapporteren. Uit het onderzoek van XXImo, aanbieder van flexibele mobiliteitsoplossingen, blijkt dat werkgevers nog nauwelijks bezig zijn met concrete voorbereidingen, terwijl de wet al meerdere malen is uitgesteld en al geruime tijd bekend is. Het onderzoek benadrukt dan ook de urgentie om nú te starten met de voorbereiding, of om deze naar een hoger niveau te tillen.

Met de rapportageplicht brengen werkgevers de CO2-impact van werknemers in kaart; zo krijgen zij inzicht in hoe duurzaam zij wel – of juist helemaal niet – zijn. Op deze manier worden werkgevers gestimuleerd om werknemers duurzame mobiliteitsopties te bieden en zo de CO2-impact te verlagen.

Duurzame mobiliteit

Hoewel een groot deel van de werkgevers (53%) overweegt om het komende jaar actief in te zetten op duurzame mobiliteit, is maar 17 procent dit concreet van plan. Bijna een derde (30%) geeft zelfs aan dit jaar niet aan de slag te gaan met het verder verduurzamen van mobiliteit. Redenen hiervoor zijn het extra werk dat hierbij komt kijken, werkgevers vinden het niet nodig of zien het niet als prioriteit, of geven aan dat ze al goed bezig zijn. Werkgevers die wél concreet actie ondernemen om mobiliteit te verduurzamen, doen dat vooral met de volgende maatregelen:

Thuiswerken (54%)

Thuiswerkvergoeding (39%)

Fietsplan (30%)

Het hoger vergoeden van duurzame kilometers wordt nog weinig ingezet. 6 procent van de werkgevers vergoedt kilometers die te voet worden gemaakt, 13 procent compenseert ook fietskilometers.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde van de werkgevers (35%) zich nog niet concreet aan het voorbereiden is op de rapportageplicht. Er heerst nog veel onwetendheid en onduidelijkheid. Zo weten veel bedrijven niet precies welke vervoersmethodes geregistreerd moeten worden en welke niet. Een aanzienlijk percentage van de werkgevers is in de veronderstelling dat de CO2-uitstoot van onderstaande vervoersmethodes niet geregistreerd hoeft te worden:

Lopen (66%);

Fietsen (58%);

Elektrische fiets (53%);

Openbaar vervoer (47%).

Het gebruik van het openbaar vervoer moet echter wél geregistreerd worden. Dit geldt ook voor de zakelijke en woon-werk-kilometers die met de (e-)fiets of lopend zijn afgelegd, mits hier een financiële vergoeding voor beschikbaar is gesteld.

Naast onduidelijkheid zijn er ook zorgen. Zo maakt meer dan driekwart van de werkgevers (78%) zich zorgen over de impact van de CO2-rapportageplicht op de organisatie. De verwachte consequenties zijn onder meer de extra administratie (62%), extra tijd en energie (51%), en dat het lastig zal zijn om medewerking te krijgen van werknemers (29%).

“We roepen werkgevers op om zich bewust te zijn van de urgentie rondom de CO2-rapportageplicht. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en te starten met het implementeren van systemen en processen voor het verzamelen van de benodigde data”, zegt Bas Bogerd, Head of Mobility Management bij XXImo. “Het registreren van alle zakelijke kilometers kan een administratieve uitdaging zijn zonder een duidelijk mobiliteitsbeleid, goede voorbereiding en de juiste tools. Een mobiliteitsplatform biedt hier een oplossing. Het geeft onder andere inzicht in CO2-uitstoot, wat registratie gemakkelijker maakt. Daarnaast stimuleert dit inzicht ook de keuze voor duurzamere reisopties. Het is sneller januari dan je denkt, en om te voldoen aan de nieuwe wetgeving moeten werkgevers nu starten met de voorbereiding.”

Meer informatie over het onderzoeksrapport ‘De verplichte CO2-rapportage: zijn werkgevers er klaar voor’ is hier te vinden.