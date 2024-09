Vandaag publiceert Deloitte het 2024 CxO sustainability Report: Signs of a shift in business climate action. Dit rapport laat zien dat klimaatverandering een grote uitdaging blijft voor wereldwijde C-suite level business leaders (CxO’s). Politieke onzekerheid, de concurrentiestrijd om talent en veranderende regelgeving komen pas daarna.

70 procent van de CxO’s verwacht dat klimaatverandering de komende drie jaar een (zeer) grote impact zal hebben op de strategieën en activiteiten van hun bedrijf

45 procent van de CxO’s zegt dat ze hun bedrijfsmodel transformeren om klimaatverandering en duurzaamheid aan te pakken op een manier die centraal staat in de strategie van hun organisatie

50 procent van de CxO’s is begonnen met het implementeren van technologische oplossingen om klimaat- of milieudoelstellingen te helpen bereiken, en nog eens 42 procent verwacht dit in de komende twee jaar te doen.

85 procent van de CxO’s zegt dat ze het afgelopen jaar meer hebben geïnvesteerd in duurzaamheid – tegenover 75 procent in 2023. De helft van de CxO’s is begonnen met het implementeren van technologische oplossingen om klimaatdoelstellingen te helpen bereiken. Nog eens 42 procent verwacht dit in de komende twee jaar te doen.

Voor deze editie van het CxO Sustainability Report, dat nu voor het derde jaar is uitgebracht, zijn meer dan 2.100 CxO’s uit 27 landen ondervraagd. CxO’s zijn zowel optimistisch als bezorgd over klimaatverandering. Hoewel investeringen, actie en innovatie elk in stijgende lijn zitten, moet er meer werk worden verzet om concrete vooruitgang te boeken.

Het gebruik van technologie is van cruciaal belang in de race om koolstofarm te worden. CxO’s zien het bijhouden van het tempo van innovatie (inclusief GenAI) als hun meest urgente uitdaging voor het komende jaar. Van de CxO’s die al technologie gebruiken om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te versterken, zegt meer dan de helft dat ze dit doen om duurzamere producten en diensten te ontwikkelen.

CxO’s zien dat duurzaamheid de bedrijfswaarde stimuleert

CxO’s realiseren zich het zakelijke potentieel van de verschuiving naar een economie met lage emissies. Een overweldigende meerderheid (92 procent) gelooft dat hun bedrijf kan groeien en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

De efficiëntie van de toeleveringsketen (37 procent) en de operationele marges (37 procent) worden genoemd als voordelen van het nemen van maatregelen ten behoeve van het klimaat.

CxO’s zien het vermogen om talent aan te trekken en te behouden als een van de drie belangrijkste voordelen voor de verbetering van hun duurzaamheidsinspanningen in de komende vijf jaar – wat overeenkomt met de opvattingen van jonger talent. Volgens Deloitte’s 2024 Gen Z and Millennial Survey heeft meer dan vier op de tien Gen Z’s en millennials aangegeven al te zijn veranderd of van plan zijn van baan of branche te veranderen vanwege zorgen over de milieu-impact.

Nu de overgang naar een emissiearme economie de beroepsbevolking al heeft veranderd en meer dan 800 miljoen banen kwetsbaar zijn voor klimaatextremen, zegt 49procent van de CxO’s dat ze werknemers actief voorbereiden op groene banen.

“CxO’s beginnen meer tastbare voordelen te zien van het nemen van maatregelen ten behoeve van het milieu voor hun organisaties, waarbij ze wijzen op duurzaamheid als een drijvende kracht achter nieuwe producten, bedrijfsmodellen en waardecreatie in het algemeen”, zegt Jennifer Steinmann, Global Sustainability Business leader bij Deloitte. De bedrijven in onze analyse zijn klaar om voort te bouwen op hun bestaande ervaring en inzet om actie te ondernemen, zoals het aanpassen van activiteiten en infrastructuur om klimaatbestendiger te zijn of het verplichten van leveranciers om aan specifieke duurzaamheidscriteria te voldoen. Uiteindelijk zal deze verhoogde actie helpen om de vooruitgang in de richting van onze collectieve wereldwijde klimaatdoelstellingen te versnellen.”

Aanbevelingen om op te schalen in gebieden met een hoge impact

Nu CxO’s zich steeds meer zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering, blijven ze investeren om de duurzaamheidsstrategie van hun organisatie te verbeteren en vooruit te helpen. Het rapport van Deloitte belicht de belangrijkste overwegingen voor CxO’s die ernaar streven om meer actie te ondernemen. Door voort te bouwen op hun belangrijkste sterke punten, te kijken naar nieuwe kanalen en nieuwe partners om mee samen te werken, kunnen bedrijven zichzelf beter en duurzamer positioneren.

Methodologie

Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 2.103 C-level executives. De enquête, uitgevoerd door KS&R Inc. en Deloitte, in mei en juni 2024, ondervroeg respondenten uit 27 landen: 46procent uit Europa/Midden-Oosten/Zuid-Afrika; 17procent uit Noord-Amerika; 9procent uit Latijns-Amerika; 28procent uit Azië-Pacific. Elk van de belangrijkste industriesectoren was vertegenwoordigd in onze steekproef. Daarnaast hebben KS&R en Deloitte selectieve, één-op-één interviews gehouden met wereldwijde marktleiders om aanvullende inzichten te verzamelen.