Een groot deel van een woonwijk voorzien van hybride warmtepompen zónder dat het stroomnet hoeft te worden verzwaard: in het Drentse Dalen is dit concept succesvol getest door een consortium van Enablemi, Enexis, Intergas, Inversable, Samen Energie Neutraal, Technische Universiteit Eindhoven en Voorstroom. Binnen het pilotproject DACS-HW werden honderd hybride warmtepompen bij huishoudens collectief en centraal aangestuurd, om te onderzoeken of op deze manier de capaciteit en flexibiliteit van het lokale stroomnet beter kan worden benut.

850 Watt per woning: ruim onder de netgrens

Uit de metingen in Dalen blijkt dat de elektrische belasting van de hybride warmtepompen gemiddeld rond 850 Watt per installatie ligt. Dat is ruim onder de circa 1,5 kW per woning waarop het laagspanningsnet in een doorsnee woonwijk is ontworpen bij 100% gelijktijdigheid. Dat betekent concreet dat hybride warmtepompen in de praktijk kunnen draaien zonder dat zij netcongestie veroorzaken.

“De resultaten uit Dalen laten zien wat we langer vermoeden: hybride warmtepompen zijn niet het probleem voor het net, maar juist een deel van de oplossing,” aldus Peter Cool, voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Warmte. “Met een beperkte elektrische belasting én forse gasbesparing verlagen ze de CO₂-uitstoot en ontlasten ze het net met behoud van comfort. In perioden met netcongestie schakelen hybrides over op gas, waardoor de elektriciteitsvraag op dat moment vermindert.”

Slimme, collectieve aansturing drukt pieken op het net

Een onderdeel van het project was het testen van centrale, slimme aansturing van de warmtepompen. Via een collectief controlesysteem werden de toestellen gecoördineerd aangestuurd op basis van onder meer comfortinstellingen, slimme-meterdata en de beschikbare capaciteit op het net. Hoewel dergelijke centrale sturing voor hybride warmtepompen gezien de lage elektriciteitsvraag niet nodig blijkt te zijn om netcongestie te voorkomen, laat het onderzoek zien dat collectieve aansturing een krachtig instrument is om piekbelasting verder te verlagen. Dat is vooral relevant voor de toepassing van grote elektriciteitsgebruikers zoals volledig elektrische warmtepompen: met slimme aansturing, kunnen mogelijke knelpunten op het net aanzienlijk worden beperkt.

Hybride warmtepomp als versneller van de warmtetransitie

Volgens de Vereniging voor Duurzame Warmte onderstrepen de uitkomsten van DACS-HW de strategische rol van hybride warmtepompen in de Nederlandse warmtetransitie. “Met DACS-HW hebben we nu harde meetdata. De conclusie is helder: wie nú iets wil doen aan verduurzaming én netcongestie, kan met hybride warmtepompen direct aan de slag,” aldus Peter Cool.