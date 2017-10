Ondernemers werken samen aan een circulaire economie

‘Een nieuwe App , een nieuw boek en een serie speciale bijeenkomsten moeten ondernemers helpen meer samen te werken aan een circulaire economie.’ Dat maakt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag bekend tijdens een door de ondernemingsorganisatie georganiseerde bijeenkomst bij Heineken in Zoeterwoude. Zo’n 150 ondernemers verkennen daar vandaag met elkaar de mogelijkheden om concreet samen te werken aan circulaire projecten, zoals klimaatneutraal vervoer naar de Rotterdamse haven.

Hans de Boer: “Circulair ondernemen draait om slimmer hergebruik van grondstoffen, geen verspilling in je productieproces en bijvoorbeeld anders inkopen. Met de nieuwe app en dit soort bijeenkomsten willen we zorgen dat ondernemers daarbij samen optrekken en elkaar helpen. Grote bedrijven kunnen bijvoorbeeld in een keten heel veel energie losmaken en jonge innovatieve bedrijven een kans geven die ze vleugels geeft en duurzaamheid een boost .”

Groene groeiers app

De vandaag gepresenteerde app op de website groene groeiers (https://www.groenegroeiers. nl) helpt ondernemers met elkaar in contact te komen rond het thema circulair ondernemen. Dat ‘helpen’ loopt uiteen van meedenken tot mee-investeren. Ook kunnen ondernemers een uitdaging plaatsen en afval, restwarmte of koelwater vragen of aanbieden. Afval van de één, kan immers de grondstof zijn voor een ander.

Boek: ‘Route circulair’

Donderdag as. wordt het nieuwe boek ‘ Route circulair ‘ gepresenteerd dat is gemaakt in opdracht van VNO-NCW (stichting Management Studies) en waarin tal van praktische tips staan gebaseerd op de ervaringen bij zo’n 31 bedrijven uit het netwerk van VNO-NCW.

Serie bijeenkomsten

De bijeenkomst bij Heineken vandaag is de tweede in een serie bijeenkomsten georganiseerd door de regionale verenigingen van VNO-NCW. Eerder vond een soortgelijke bijeenkomst bij Auping in Deventer plaats. Doel is ondernemers bij elkaar brengen en samen te laten werken aan een meer circulair productieproces. Zo wil Heineken met partners het hele vervoersproces van de brouwerij in Zoeterwoude naar Rotterdam vergroenen Het Hoogheemraadschap Rijnland verkent bijvoorbeeld met bedrijven de mogelijkheden voor meer groene en minder ‘versteende’ bedrijventerreinen.

