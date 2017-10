‘Maak de circulaire economie belangrijk, voordat het urgent wordt’

“Maak de circulaire economie belangrijk voordat het echt urgent wordt”. Dat is het motto van het boek Route Circulair dat donderdag 2 november wordt gepresenteerd. Het afgelopen jaar heeft een team van onderzoekers voor Stichting Management Studies van VNO-NCW onderzoek gedaan onder 31 bedrijven als Auping, Canon, DSM en Philips. Zij laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen kansen bieden en dat grondstoffenschaarste niet altijd de belangrijkste drijfveer is voor circulaire innovatie. Juist geld verdienen en duurzaamheid kunnen hier hand in hand gaan en verhogen de kans op succes. Het nieuwe boek geeft ondernemers praktische tips om stapje voor stapje aan de gang te gaan met een meer circulaire inkoop, meer samenwerking in de keten en meer radicale vormen van circulaire vernieuwing.



Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Kirkman Company, Powered by Meaning en de Erasmus Universiteit Rotterdam en stond onder begeleiding van de Stichting Management Studies van VNO-NCW.

Duurzaamheid en winst gaan hand in hand

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Dagelijks lees je over de circulaire economie. Maar hoe ga je er als ondernemer mee aan de slag? Dit boek bevat praktische tips waardoor je niet alleen de wereld een stukje beter maakt, maar je onderneming ook concurrentievoordeel geeft. Zo gaan duurzaamheid en geld verdienen hand in hand. Dat werkt uiteindelijk het beste. Of je nou duurzamer wilt inkopen of minder verspilling in je productieproces wilt.”

Guido Braam, Mede eigenaar Powered By Meaning en Directeur C-Creators: “De belangstelling voor de logische en onvermijdelijke circulaire economie is de laatste jaren explosief toegenomen. We staan aan de vooravond van de grootschalige implementatie. Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan organisaties die al zijn begonnen aan deze reis en organisaties die nu hun pad aan het uitstippelen zijn om deze transformatie te ondergaan.”

Bestel hier het boek online