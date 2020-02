Ondernemers: ‘Meer urgentie nodig voor behalen SDG’s

‘Er is meer urgentie nodig in Nederland als het gaat om het halen van de Sustainable Development Goals. Het midden- en kleinbedrijf kan meer hulp gebruiken en er is meer regie vereist van de overheid.’ Dat was de conclusie van een bijeenkomst met ondernemers in de Malietoren onder leiding van plaatsvervangend SER-kroonlid Steven van Eijck. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties lopen van 2016 tot 2030 en bestaan uit 17 doelen en 169 targets. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook het bedrijfsleven een rol speelt in het behalen hiervan.

Versnellen SDG-agenda

De bijeenkomst die werd georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, SDG Nederland, MVO Nederland, FNV en de SER, was bedoeld om ondernemers te helpen bij het versnellen van hun SDG-agenda en mkb-bedrijven te ondersteunen die soms door de bomen het bos niet meer zien. Aanleiding was het SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen’ over een integrale SDG-MVO aanpak.

Beter duurzaam inkoopbeleid

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zijn veel bedrijven bereid om de urgentiegraad op te schroeven en aan de slag te gaan met onder meer duurzaamheidsverslaglegging, impact meting en IMVO- convenanten. ‘Maar ook de overheid is aan zet. Die moet inzetten op een beter duurzaam inkoopbeleid, een hoger kennisniveau bij de inkopers en een integrale overheidsvisie en regie.’ De ondernemingsorganisaties benadrukken dat er nog maar 10 jaar te gaan is om de SDGs te halen. ‘Zonder extra inspanning gaan we de duurzame ontwikkelingsdoelen niet halen.’