“Een trots moment”, begint Martin Valkenburg. “Een trots moment voor ondernemers, voor gemeente Gooise Meren, voor bedrijvenvereniging FIN en voor energiecoöperatie Wattnu.” Zij kwamen woensdag 21 mei bij elkaar om hun handtekening te zetten onder de overeenkomst om te onderzoeken hoe stroom gedeeld kan worden op bedrijventerrein Gooimeer in Naarden.

‘Slim delen is het nieuwe vermenigvuldigen’ staat er op het grote bord waar de deelnemende ondernemers, wethouder Barbara Boudewijnse namens gemeente Gooise Meren, Wattnu, FIN en om | nieuwe energie hun handtekening op zetten. De komende maanden starten zij samen met een proef om zelf opgewekte elektriciteit tussen bedrijven te kunnen delen.

Het afgelopen jaar is er door het samenwerkingsproject Gooimeer Energie onderzocht hoeveel lokaal opgewekte stroom op de daken onderling kan worden gedeeld en tegen welke prijs. Ondernemers Johan Bakker van AKF/AGF Industrie, Leo van Etten van De Nieuwe Slager, Jan Jaap Willard van Gebrs. Willard, Remko Muntinga van Chrysal International en pandeigenaar Jean Pierre Otto hebben zich bij dit project aangesloten.

“Voor ons is het erg belangrijk om te onderzoeken of we stroom kunnen gaan delen. Zo krijgen we meer controle over onze energiekosten en dragen we bij aan het voorkomen van netcongestie. Dat draagt weer bij aan een toekomstbestendige stroomvoorziening op Gooimeer. Én aan toekomstige groeimogelijkheden voor onze ondernemingen”, zegt Johan Bakker van AKF/AGF Industrie.

“Nu gaat het nog om een klein consortium, maar op termijn kunnen alle bedrijven aanhaken. Nog wat later kunnen we ook inwoners koppelen aan ondernemers die veel stroom opwekken”, zegt Martin Valkenburg van energiecoöperatie Wattnu, één van de initiatiefnemers van Gooimeer Energie. “De samenwerking tussen ondernemers, bedrijvenvereniging, gemeente en energiecoöperatie die we hebben opgebouwd is bijzonder. Uit het hele land krijgen we complimenten over dit initiatief.”

Wethouders Barbara Boudewijnse en Nico Schimmel zijn aanwezig om de steun van het college van Gooise Meren voor dit initiatief uit te dragen. Boudewijnse noemt het een mooi voorbeeld van wat er in de energietransitie speelt: “We moeten zelf slimme oplossingen bedenken. Dit project helpt ons om lokaal een energiesysteem van de toekomst op te bouwen.”

André Dippell van om | nieuwe energie kan dat onderschrijven: “Op drie bedrijventerreinen in Nederland maken wij het energie delen tussen bedrijven mogelijk. Nog veel meer bedrijventerreinen zijn bezig met voorbereidingen om dit te gaan doen. Een slimme oplossing die vaak begint bij het probleem van netcongestie. Een oplossing die ook broodnodig is, want we moeten nog veel meer gaan opwekken om verder te komen met de verduurzaming en met elektrificeren.”