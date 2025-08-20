Stichting Milieukeur (SMK), beheerder van het keurmerk On the way to PlanetProof en de Dierenbescherming, beheerder van het Beter Leven keurmerk, gaan samenwerken op het gebied van dierenwelzijn in de melkveehouderij. De keurmerkorganisaties starten een pilot met twee zuivelondernemingen, waarin 40 melkveebedrijven stappen gaan zetten naar de dierenwelzijnscriteria van het 1-ster Beter Leven keurmerk. “Door samen te werken willen we elkaar versterken en perspectief creëren voor melkveehouders die hun bedrijf verder willen verduurzamen. Hiermee spelen we ook in op de vraag vanuit de markt naar meer dierenwelzijn”, aldus Gijs Dröge, directeur van SMK.

De pilot van de Dierenbescherming en SMK biedt aan de deelnemende melkveehouders een route om versneld stappen te zetten op het gebied van dierenwelzijn. Zuivelondernemingen FrieslandCampina en Farmel ondersteunen het initiatief.

Verduurzaming van het zuivelschap

“We slaan de handen ineen met de Dierenbescherming om met zuivelketens verder te werken aan een steeds duurzamere zuivelproductie”, aldus Gijs Dröge van SMK. “Ons keurmerk On the way to PlanetProof blijven we ontwikkelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, diergezondheid en ook zeker dierenwelzijn. We zien dat het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming in de basis dezelfde doelen nastreeft. Beide keurmerken blijven naast elkaar bestaan, maar door afstemming en samenwerking, ook met zuivelondernemingen en supermarktketens, boeken we door de hele keten heen sneller vooruitgang in de verduurzaming van het zuivelschap.”

“Het Beter Leven keurmerk staat voor het verbeteren van het welzijn van melkvee, en voor het bevorderen van natuur en milieu in de melkveehouderij”, aldus Marijke de Jong, strategisch adviseur van het Beter Leven keurmerk. “Onze kernambities sluiten aan op die van On the way to PlanetProof. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen met bedrijven binnen de zuivelketen een nog grotere impact maken op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.”

Pilot met 40 melkveehouders

Met oog voor haalbaarheid, ook in tijd, willen partijen door gezamenlijke inzet het dierenwelzijn in de melkveehouderij naar een hoger niveau brengen. Daarvoor wordt een pilot ingericht door SMK en de Dierenbescherming met een looptijd van tenminste drie jaar. De pilot start op 40 melkveebedrijven die On the way to PlanetProof-melk leveren aan FrieslandCampina en Farmel. Voor de uitrol en verdere opschaling wordt al tijdens de pilot de samenwerking gezocht met supermarktketens. Een belangrijk doel van de pilot is om te onderzoeken wat deze melkveehouders praktisch en financieel nodig hebben wanneer zij de gevraagde dierenwelzijnsstappen richting 1-ster Beter Leven gaan realiseren. Cruciaal hierbij is de ontwikkeling van een passende, transparante beloningsstructuur.

Een marktgerichte aanpak

“We vinden het een goede ontwikkeling dat er samenwerking komt tussen verschillende duurzaamheidskeurmerken, dat versterkt ook het consumentenvertrouwen”, aldus Aniruddha Kusurkar, managing director FrieslandCampina Consumer Dairy Nederland van FrieslandCampina.

“Ook wij zijn blij met deze samenwerking”, aldus Jehannes Miedema van Farmel. “Wij zien dit als een mooie kans om On the way to PlanetProof-deelnemers via een marktgerichte aanpak te steunen om binnen hun melkstroom verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn, met een daarbij passende beloning.”