Tijdens het bezoek van het College van Gedeputeerde Staten Limburg aan Brussel heeft gouverneur Emile Roemer gisteren 11 mei 2026 de propositie ‘Chemelot als Europees Strategisch Industriecluster’ aangeboden aan Han ten Broeke, kabinetschef van EU-commissaris Wopke Hoekstra (Klimaat, Nettonul en Schone Groei). Met deze propositie laat Limburg aan de EU zien hoe Chemelot – als een van Europa’s meest geïntegreerde chemische clusters – kan bijdragen aan strategische autonomie, industriële innovatie en duurzaam concurrentievermogen op Europees niveau.

De propositie onderstreept het belang van Chemelot als chemiecluster in het hart van de Noordwest-Europese industriële corridor en op het kruispunt van Nederland, België en Duitsland, waar concrete transitieprojecten – zoals elektrificatie, waterstof, CO₂-management en circulaire chemie – worden gerealiseerd. Ook wordt benadrukt dat investeringen in energie-infrastructuur en de aanleg van waterstof- en CO₂-corridors effectiever zijn wanneer ze geconcentreerd plaatsvinden bij bestaande, sterke industrieclusters. Deze collectieve aanpak vergroot de impact en versnelt de industriële transitie die noodzakelijk is voor een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame chemie-industrie.

Verder vraagt Limburg met de propositie om het belang van stabiele en voorspelbare investeringskaders, bijvoorbeeld via het Emissions Trading System (ETS) en het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Ook wordt gepleit voor versnelling van vergunningverlening en de inzet van de nieuwe Industrial Emissions Directive (IED) als instrument voor de industriële transformatie. Tijdelijke stikstofruimte voor projecten die leiden tot structurele emissiereductie op de lange termijn vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Chemelot en de Provincie Limburg positioneren zich nadrukkelijk als uitvoerende en meedenkende partners. In internationale samenwerkingsverbanden zoals het ARRRA-netwerk, de ECRN, de Critical Chemicals Alliance en de Circular Plastics Alliance werkt Limburg actief mee aan beleidsontwikkeling, marktcreatie en industriële opschaling – waarmee de regio een structurele bijdrage levert aan de versterking en verduurzaming van de Europese industrie.