Newark (VS, Californië), Den Haag, Wieringerwerf, Ohmium International, het Amerikaanse internationaal opererend techbedrijf, dat geavanceerde Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysers ontwerpt, produceert en implementeert, start een samenwerking met HYGRO. HYGRO is een Nederlandse aanbieder van groene waterstofoplossingen. Deze samenwerking begint met een nieuw waterstofproductie- en distributieproject in Noord-Holland (project Duwaal).

Het Duwaal-project toont aan hoe de elektrolysers van Ohmium kunnen samenwerken met windturbines, gebruikmakend van HYGRO’s kennis en patenten op dit concept, en ook HYGRO’s nieuwe iBundle – een nieuw opslag-, transport- en snel tanksysteem – incorporeren. Deze geïntegreerde benadering is cruciaal voor het succes van de hub-, iBundle- en satellietstrategie, die gefaseerd zal worden uitgerold in Nederland en internationaal.

Elektrolysecapaciteit in fasen ontwikkelen

Ondersteund door de Nederlandse overheid, zal het project in fasen worden ontwikkeld, te beginnen met een capaciteit van 2,5 MW in 2025. Met steun van de Nederlandse overheid, zijn er plannen dit uit te breiden naar 5 MW en mogelijk tot 10 MW.

“Ohmium deelt HYGRO’s visie voor een geïntegreerde groene waterstofketen om een duurzame en fossielvrije toekomst te bevorderen,” aldus Arne Ballantine, CEO van Ohmium. “We zijn verheugd om onze PEM elektrolyse technologie toe te passen in dit project en de potentie van het hernieuwbare energie-ecosysteem verder te demonstreren.”

“De PEM-elektrolysers en geavanceerde vermogenselektronica van Ohmium maken directe integratie met de windturbines van HYGRO mogelijk voor een gestroomlijnde, efficiënte en betaalbare productie van groene waterstof”, aldus Hugo Groenemans, CEO van HYGRO. “We kijken ernaar uit om samen te bouwen aan de duurzame energieketen door heel Nederland.”

Waterstofproductie uit duurzame wind- en zonne-energie overschotten

Binnen het Duwaal demonstratieproject, gepland voor een lancering in 2025 in het EWEF Windpark in Wieringerwerf, zal Ohmium PEM elektrolysers integreren met HYGRO’s windturbine om groene waterstof te produceren. Deze waterstof zal worden gedistribueerd naar regionale tankstations door gebruik te maken van HYGRO’s iBundles.

Het project zal een hybride systeem bevatten waarbij zowel de elektrolyser als de turbine aangesloten blijven op het net. Deze opzet vermindert de impact van veranderende windomstandigheden op de waterstofproductie en maakt ook een snelle reactie op de elektriciteitsmarkt mogelijk, die vaak lage prijzen kent, op windrijke en/of zonnige dagen.

Geïntegreerd waterstofproductie- en distributiesysteem

Ohmium’s PEM elektrolysers en elektrochemische oplossingen zijn ontworpen voor industriële en transport toepassingen, aangevuld met HYGRO’s doel om een competitief geïntegreerd waterstofproductie- en distributiesysteem te ontwikkelen. Dit omvat het benutten van hun iBundle- en pulsed power technologie voor een uitgebreide ‘wind & zon naar wiel’ waardeketen.

De bedrijven hebben ook een verklaring ondertekend om verder te onderzoeken hoe ze elkaars product portfolio’s kunnen verbeteren en gezamenlijk de markt kunnen versterken en uitbreiden.