Maar liefst 71% van de planeet bestaat uit water, waar 33% van alle CO₂-emissies in terechtkomt. Bovendien bevat 1 liter water 150 keer meer CO₂ dan 1 liter lucht. Daarom heeft de Nederlandse start-up SeaO₂ een innovatieve manier ontwikkeld om kooldioxide (CO₂) uit zeewater te halen, wat vervolgens weer helpt om CO₂ uit de atmosfeer te halen. De technologie is ontwikkeld aan de TU Delft en in de Wetsus-laboratoria in Leeuwarden. Een elektrochemisch proces stript CO₂ uit het water en leidt het koolstofvrije water terug naar de zee waar het opnieuw CO₂ uit de lucht zal opnemen. SeaO₂ heeft als doel om in 2050 een gigaton CO₂ uit de oceanen te verwijderen om de aarde te beschermen tegen verdere opwarming.

Natuurlijk evenwicht

De missie van SeaO₂ is om de aarde te beschermen tegen verdere opwarming door de concentratie CO₂ in de zee en – als gevolg daarvan – in de lucht te verminderen. Op deze manier wordt ook de verzuring van de oceaan tegengegaan, wat bijdraagt aan het ecosysteem van de oceaan. De Direct Ocean Capture (DOC) technologie die door het bedrijf is ontwikkeld, gebruikt alleen zeewater en groene elektriciteit – en dus geen chemicaliën of warmte – om zeewater te splitsen in een zure en een basische stroom. Met het gecreëerde zuur en de hulp van een vacuümtechniek wordt vervolgens 99% van de kooldioxide verwijderd uit de grotere waterstroom. Wat overblijft is zeewater zonder CO₂ die, eenmaal terug in de oceaan, zijn natuurlijke evenwicht hervindt door CO₂ uit de lucht te absorberen. De gewonnen CO₂ kan worden opgeslagen of gebruikt in verschillende toepassingen, zoals de productie van groene methanol, duurzame vliegtuigbrandstoffen en plastics.

Van prototype tot opschaling

SeaO₂’s DOC-technologie is energiezuinig. Dat kan op verschillende locaties worden toegepast. Het kan binnen enkele seconden worden in- en uitgeschakeld en is daarom ook perfect geschikt voor balancering van het elektriciteitsnet. Het SeaO₂-prototype heeft vorig jaar al de eerste CO₂ uit het water verwijderd aan de Afsluitdijk. De lancering van de pilotfabriek met een jaarlijkse capaciteit van 250 ton, staat gepland voor de zomer van 2024. De komende maanden staat SeaO₂’s eerste financieringsronde gepland. Ook volgend jaar willen ze met een investering van €5 – 10 miljoen verder opschalen naar het opvangen van 2,5 kiloton CO₂ in 2025 en 1 megaton in 2030. Dit is goed nieuws voor onze oceanen die bedreigd worden door de steeds verdergaande verzuring en voor de aarde als geheel, die te kampen heeft met de opwarming door broeikasgassen zoals CO₂.

Met hulp van de zee

Rose Sharifian, medeoprichter en CTO van SeaO₂, promoveerde in 2020 aan de TU Delft op koolstof absorptie uit de oceaan: “De technologie die ik onder begeleiding van professor David Vermaas, onze derde oprichter, heb ontwikkeld is extreem duurzaam en volledig vrij van chemicaliën. Aan de ene kant gaan zeewater en groene energie erin en aan de andere kant komen er CO₂ en meer basisch water uit. Op deze manier kunnen we op termijn het klimaatprobleem helpen oplossen met behulp van de zee.” Ruben Brands, medeoprichter en CEO van het bedrijf, voegt hieraan toe: “De oceaan is een gigantische spons voor koolstofdioxide, een derde van alle koolstofdioxide-uitstoot komt in de zee terecht. De concentratie kooldioxide in de oceaan is 150 keer hoger dan die in de lucht, waardoor het een zeer goede bron is om CO₂ op te vangen. Kortom: de oplossing voor het klimaatprobleem ligt in de zee.”