Occony lanceert duurzame thuiswerkplek

Dankzij de coronacrisis is thuiswerken eerder een regel geworden dan een uitzondering. De stijgende vraag naar thuiswerkplekken is ook Occony niet ontgaan. Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame en stijlvolle thuiswerkplek die in geen enkel interieur misstaat. Vandaag, 11 november, is de Occony Work Desk Home gelanceerd.

Uniek in zijn soort

Voor het produceren van designmeubelen maakt Occony hoofdzakelijk gebruik van bio-based afvalstromen, zo ook voor deze thuiswerkplek. In het kleinste bureaublad is 8 KG afvalpapier verwerkt en in een ‘standaard’ 160 x 80 cm bureaublad is zelfs 16 KG afvalpapier verwerkt. Het afvalpapier dat is gebruikt voor het produceren van de bureaubladen is volledig vrij van toxische bestandsdelen en Vluchtige Organische Stoffen zoals formaldehyde.

Daarnaast is het eenvoudig mogelijk om aan het einde van een gebruiksperiode het afvalpapier, dat in het product is verwerkt, terug te brengen tot papierpulp. Van dezelfde hoeveelheid afval wordt dan een nieuw bureaublad geperst zonder verlies van kwaliteit. Deze cyclus kan zich oneindig blijven herhalen.

Maximale impact

Bij de ontwikkeling van meubels gebruikt Occony een impact framework, hierin zijn tientallen ‘duurzaamheidsradartjes’ opgenomen die telkens weer onder de loep worden genomen. De belangrijkste duurzaamheidskenmerken van de Occony thuiswerkplek zijn:

Gemaakt in Nederland

Levert een bijdrage aan een gezonde werkomgeving

Gemaakt van afvalpapier (Cradle2Cradle gecertificeerd)

Remontabele constructie

Tijdloos design

Lichtgewicht en hanteerbaar

Vrij van toxische bestandsdelen

Terugnamegarantie

Volledig refurbish & recyclebaar

Voorkomen van afval

Om te voorkomen dat de meubels aan het einde van een gebruikersperiode op de als maar toenemende afvalhoop belanden zijn deze voorzien van een unieke scanbare QR-code. Hiermee is het voor een gebruiker eenvoudig mogelijk om zogenaamde ‘health checks’ (servicebeurten) in te plannen of het product aan te melden voor recycling. Occony draagt in dit laatste geval zorg voor terugname en geeft het product een nieuw leven. Dit kan in de vorm van refurbishment of uiteindelijk recycling.

Bezitten of gebruiken

De thuiswerkplek is verkrijgbaar voor iedere thuiswerker én organisaties die hun personeel willen faciliteren. Zowel in de vorm van koop als lease, met of zonder bureaustoel.