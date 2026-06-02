Zeeuwse boeren gaan samen met Oatly, een van de grootste producenten van plantaardige zuivelalternatieven ter wereld, aan de slag om haver uit Zeeland een plek te geven in de productieketen van de Oatly-fabriek in Vlissingen. Jaarlijks produceert het bedrijf 120 miljoen liter havermelk. Zo ontstaat er voor Zeeuwse akkerbouwers een potentiële afzetmarkt van duizenden tonnen haver per jaar. De ambitie is om vanaf 2027 de eerste in Zeeland geteelde haver te verwerken voor producten die vanuit de Vlissingse haven North Sea Port hun weg vinden naar consumenten in binnen- en buitenland.

Duurzamer voedselsysteem

Tijdens een werkbezoek aan de fabriek in Vlissingen bespreken Oatly, ZLTO, het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en Provincie Zeeland hoe de regionale teelt van haver verder kan worden ontwikkeld. Daarbij staat een sterkere verbinding tussen Zeeuwse akkerbouw, voedselverwerking en afzet centraal.

Bij Oatly wordt zichtbaar hoe de transitie naar een duurzamer voedselsysteem kansen biedt voor Zeeland. Door de verbinding tussen landbouw, verwerking en innovatie te versterken, kan de provincie haar bijdrage aan voedselzekerheid en economische ontwikkeling verder uitbouwen.

Nieuwe kansen voor Zeeuwse akkerbouw

De samenwerking biedt kansen voor Zeeuwse boeren om in te spelen op de groeiende vraag naar plantaardige voedingsproducten. Haver past bovendien goed binnen een toekomstbestendige landbouw. Het gewas draagt bij aan een gezonde bodemstructuur, een betere benutting van voedingsstoffen en meer variatie op het akkerbouwbedrijf.

Oatly en ZLTO gaan de komende periode samen verkennen hoe een pilotproject kan worden opgezet waarbij Nederlandse haver wordt geteeld voor verwerking in de fabriek in Vlissingen. Daarbij wordt gekeken naar voldoende volume, afzetzekerheid en een passende vergoeding voor deelnemende telers.

Internationale proeftuin als ambitie richting Zeeland2050

Tijdens het werkbezoek wordt ook stilgestaan bij de verdere verduurzaming van de productie. Oatly werkt aan het maximaal benutten van grondstoffen en onderzoekt hoe reststromen uit het productieproces verder kunnen worden opgewaardeerd voor toepassingen binnen de voedselketen.

Door meer grondstoffen dichter bij huis te produceren en te verwerken, kan de keten verder worden verduurzaamd en wordt tegelijkertijd de regionale economie versterkt.

Deze samenwerking laat zien hoe Zeeland uitgroeit tot een internationale proeftuin voor duurzame voedselketens, waarin landbouw, industrie en innovatie elkaar versterken. Tegelijk draagt het initiatief bij aan de strategische autonomie en voedselzekerheid van Nederland en Europa, door meer plantaardige grondstoffen lokaal te telen en te verwerken. Daarmee sluit het initiatief naadloos aan bij de ambities van Zeeland2050 om te bouwen aan een toekomstbestendige economie met sterke regionale ketens en duurzame verdienmodellen voor Zeeuwse ondernemers.