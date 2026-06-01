Rabobank heeft Dries Lagerberg benoemd tot Chief Sustainability Officer (CSO), met ingang van 1 juni 2026. In deze functie zal hij leiding geven aan de Group Sustainability Department en rechtstreeks rapporteren aan CEO Stefaan Decraene.

Lagerberg volgt Aafke Keizer op, die sinds 2022 leiding gaf aan de afdeling Duurzaamheid en onlangs een nieuwe functie binnen Rabobank heeft aanvaard. Hij fungeerde de afgelopen maanden als interim-CSO en brengt ruime ervaring in duurzaamheidsstrategie en -implementatie met zich mee.

De afgelopen drie jaar was Lagerberg lid van het Group Sustainability Management Team van Rabobank, waar hij heeft bijgedragen aan de vormgeving en uitvoering van de duurzaamheidsambities van de bank.

“Duurzaamheid staat centraal in de coöperatieve identiteit van Rabobank”, aldus Lagerberg. “Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s en partners onze impact voor leden, klanten, de maatschappij en toekomstige generaties te blijven vergroten.”

Zijn benoeming waarborgt de continuïteit van de duurzaamheidsagenda van Rabobank en versterkt de inzet van de bank om positieve verandering te bewerkstelligen voor klimaat, natuur en mens.