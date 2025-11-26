De NVWA heeft in een brief aangekondigd plantaardig voedingsmerk Vivera een boete op te leggen vanwege het gebruik van de benaming ‘vegetarisch gehakt’. De marktleider ontving eerder al een waarschuwing. Als reactie daarop startte ProVeg, met ondersteuning van Vivera en De Vegetarische Slager, een petitie die oproept tot herziening van de huidige gehaktwetgeving waar de NVWA zich op beroept. De boeteaankondiging komt ondanks de campagne en het verzoek om een gesprek.

Vooralsnog is het merk niet van plan de productnaam aan te passen. Willem van Weede, CEO van Vivera, licht toe: “Wij gaan graag in gesprek met de NVWA, omdat wij van mening zijn dat de huidige wetgeving niet van toepassing is op plantaardige producten. De oorsprong van deze regels ligt in specifieke voedselveiligheidsproblemen rondom de samenstelling van dierlijk gehakt. Wat ons betreft zouden deze bepalingen dan ook niet gelden voor onze categorie. Onze producten liggen al meer dan dertig jaar in het schap en uit meerdere onderzoeken blijkt dat consumenten precies begrijpen wat bedoeld wordt met benamingen als ‘vegetarisch gehakt’.”

Over Vivera

Vivera is sinds 1990 pionier in de ontwikkeling van vegetarische en plantaardige maaltijdcomponenten. Met een hoofdvestiging en fabriek in Holten is het bedrijf, met circa 500 werknemers, sindsdien uitgegroeid tot een van de drie grootste producenten in Europa. De producten van Vivera zijn verkrijgbaar in meer dan 32.000 supermarkten in 25 Europese landen. Vivera wil steeds meer mensen laten genieten van plantaardig eten, omdat meer plantaardig eten nodig is om onze planeet leefbaar te houden — nu en in de toekomst, voor onze kinderen. Steeds meer mensen zetten de stap naar plantaardig. Je hoeft je alleen maar open te stellen voor een kleine verandering in je eetgewoonten. Daarom zeggen wij: Eat Openminded!

Over The Vegetarian Butcher Collective

The Vegetarian Butcher Collective is ontstaan uit het samengaan van De Vegetarische Slager en Vivera, die nu als onderdeel van dezelfde organisatie samen optrekken om de eiwittransitie te versnellen.