Vandaag lanceert ProVeg Nederland een petitie die oproept tot herziening van de huidige gehaktwetgeving. Vivera en De Vegetarische Slager ondersteunen dit initiatief met een campagne. De organisaties vinden dat deze handhaving niet bijdraagt aan duidelijkheid, maar juist verwarring veroorzaakt bij consumenten. Met de campagne roepen ze op om de petitie te tekenen en ‘gehakt van de wet’ te maken. Daarmee vragen ze aandacht voor de recente eis van de NVWA voor het wijzigen van de naam ‘plantaardig gehakt’.

Met de petitie willen de organisaties het debat over plantaardige regelgeving openen. “Je maakt voedsel niet veiliger of gezonder door woorden te verbieden”, zegt Joey Cramer, operationeel directeur bij ProVeg Nederland. “De handhaving die we nu zien is gebaseerd op een stukje vleeswetgeving uit de jaren negentig, ooit bedoeld om de voedselveiligheid van dierlijk vlees te waarborgen, in een tijd waarin er nog nauwelijks plantaardig gehakt bestond. Die wetgeving past niet meer bij de huidige realiteit. Het belemmert de verduurzaming van ons voedselsysteem.”

Verwarring bij consumenten

De campagne laat zien dat consumenten goed kunnen onderscheiden wat ze kopen. Cramer: “Termen zoals ‘plantaardig gehakt’ zouden zogenaamd verwarrend zijn voor consumenten. Dat is onzin. Uit recent onderzoek bleek juist dat maar liefst 96 procent plantaardige termen zoals vegetarisch gehakt begrijpt. Plantaardig gehakt ligt inmiddels al dertig jaar herkenbaar in het schap – en toch wordt nu ineens gesteld dat de naam niet meer gebruikt mag worden. Hetzelfde geldt voor vegaburgers of vegaworsten die ook onder vuur liggen.” Willem van Weede, CEO van Vivera, vult aan: “Door gesprekken te voeren met mensen op straat laten we op een luchtige manier zien dat een verplichte naamswijziging eerder verwarring oproept dan duidelijkheid.”

Rulle Rakkers

Van Weede: “We hebben Nederlanders gevraagd om ideeën voor nieuwe namen voor plantaardig gehakt. Hieruit kwamen termen als Vegakt, Rulle Rakkers en G*H@CKT. Deze nieuwe alternatieve namen testten we onder andere bij voorbijgangers voor het NVWA-gebouw in Utrecht om te laten zien hoe verwarrend ze in de praktijk kunnen uitpakken. Vivera ontwikkelde een videoanimatie aan de hand van de woordspeling ‘Heel Holland Hakt’ die duidelijk maakt dat gehakt een veelgebruikte term is in allerlei contexten. Juist nu steeds meer consumenten bewust kiezen voor duurzamere alternatieven, dreigt deze groeiende groep te worden gestraft door het afpakken van de naam die zij al jaren herkennen en begrijpen.”

De volledige petitie is te vinden via: https://proveg.org/nl/ vegaverbod/