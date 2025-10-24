De NVWA verplicht plantaardige voedingsmerken Vivera en De Vegetarische Slager tot het wijzigen van de benaming van plantaardig gehakt. De marktleiders gebruiken de naam al meer dan vijftien jaar. De waarschuwing komt onverwachts en is niet in lijn met eerdere signalen van de toezichthouder of het beschermen van consumenten.

De toezichthouder refereert aan het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten. Deze wet dateert uit 1998, een tijd waarin plantaardige alternatieven nauwelijks bestonden. “Destijds waren er specifieke problemen rondom de samenstelling van gehakt”, zegt Rutger Rozendaal, CEO van De Vegetarische Slager. “Deze regels zijn bedoeld om de voedselveiligheid van vlees te waarborgen. Dit heeft geen betrekking op de plantaardige sector en zou daarom niet op deze categorie van toepassing moeten zijn.”

Verwarring creëren

Volgens de merken doet de eis voor naamswijziging afbreuk aan de doelen van het NVWA. Rozendaal licht toe: “De organisatie wil naar eigen zeggen dat de consument zorgeloos producten kan kopen en gebruiken. De term ‘plantaardig gehakt’ maakt duidelijk dat het om een plantaardige variant gaat en doet daar geen inbreuk op. De benaming is inmiddels ingeburgerd en onderzoek laat zien dat consumenten goed weten wanneer het om een vegetarisch of veganistisch product gaat. Een naamswijziging roept juist meer verwarring en dus zorgen op.”

Belemmering duurzaamheidsdoelen

Volgens de overheidsambities omtrent de eiwittransitie moeten Nederlanders in 2030 de helft van hun eiwitten uit plantaardige bronnen halen. Rozendaal: “Meer plantaardig eten is essentieel voor het tegengaan van klimaatverandering, verbeteren van gezondheid en verminderen van dierenleed. We maken plantaardig eten daarom makkelijker voor consumenten. Een naamsverandering zal het behalen van deze doelen bemoeilijken, omdat bekende woorden zoals ‘gehakt’ helpen bij het maken van die overstap.De marktleiders willen in gesprek met de NVWA en beleidsmakers om samen te werken aan duidelijke en moderne regels.”

Over The Vegetarian Butcher Collective

The Vegetarian Butcher Collective is ontstaan uit het samengaan van De Vegetarische Slager en Vivera, die nu als onderdeel van dezelfde organisatie samen optrekken om de eiwittransitie te versnellen.