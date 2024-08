Nutreco heeft de opening aangekondigd van ’s werelds eerste speciale productiefaciliteit voor voedselveilige poeders voor celvoer in Boxmeer. Deze fabriek produceert het eerste celvoerproduct dat speciaal is ontwikkeld voor de celcultuur vleesindustrie (kweekvlees).

Deze ontwikkeling is een van de manieren waarop Nutreco werkt aan haar doelstelling om de toekomst te voeden. Om de wereldbevolking in 2050 te voeden, moeten we meer voedsel produceren dan nu – een enorme uitdaging voor de industrie en de wereld.

Naast onze passie voor aquacultuur, diervoeding en gezelschapsdieren en onze expertise in het helpen van onze klanten om hun productiviteit te verhogen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen, willen we bij Nutreco een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en hebben we met deze nieuwe faciliteit de volgende stap gezet op onze innovatiereis. Deze nieuwe productiefaciliteit met voedselcertificaat is een primeur voor de industrie en een primeur voor Nutreco.

Het team van de faciliteit heeft met succes de eerste commerciële batch van 50 kilo celvoer geproduceerd, met plannen om meerdere 100 kilo per week te produceren, zodat we verder kunnen meegroeien met de cellulaire landbouwindustrie. Hoewel dit een klein deel is van de in totaal negen miljard kilo producten die Nutreco jaarlijks produceert, is er een groot potentieel om verder op te schalen tegen aantrekkelijke marges en bij te dragen aan de groei van deze jonge industrie.

“De celcultuur-eiwitindustrie bevindt zich in de ontwikkelingsfase en een van de grootste uitdagingen is hoe eiwitcellen kostenefficiënt, duurzaam en op schaal gevoed kunnen worden. We zien mogelijkheden voor deze industrie om een oplossing te bieden voor het voeden van de groeiende wereldbevolking en willen de industrie helpen groeien door leverancier en leverancier van oplossingen te worden,” zegt Susanne Wiegel, hoofd van het Alternative Protein Program.

“We moeten de productiviteit blijven verhogen en de ecologische voetafdruk in de waardeketen voor dierlijk eiwit verminderen, en eiwit produceren uit steeds meer verschillende bronnen – zowel dieren als alternatieve eiwitbronnen zoals plantaardig eiwit, vlees of zeevruchten ontwikkeld uit dierlijke cellen en eiwit geproduceerd door middel van fermentatie. Onze investeringen en innovatie in de celgekweekte proteïne-industrie zijn slechts één manier waarop we deze uitdaging aangaan.” – David Blakemore, CEO Nutreco