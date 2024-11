ESKA en Paques Biomaterials hebben een Memorandum of Understanding ondertekend voor de bouw van de eerste full-scale fabriek voor de productie van PHA uit papierproceswater. Beide partijen zullen het komende jaar alle voorbereidende werkzaamheden treffen die nodig zijn om midden volgend jaar een investeringsbeslissing te nemen voor de bouw van de fabriek bij de productielocatie Hoogezand in de gemeente Midden Groningen.

“Deze keuze is ontstaan uit ons streven naar het voortdurend verlagen van onze emissies naar de omgeving. Onze fabrieken zijn al meer dan een eeuw sterk verweven met de lokale omgeving en die verwevenheid neemt een grote verantwoording met zich mee. Met de nieuwe fabriek gaan we ons proceswatersysteem reinigen waarmee we de leef- en werkomgeving aanzienlijk zullen verbeteren en tegelijkertijd een natuurlijk alternatief voor plastic (PHA) gaan produceren,” vertelt Bert Bodewes, Manager Corporate Social Responsibility bij ESKA. “Bij alles wat we doen te zoeken naar circulaire oplossingen die echt goed zijn voor de maatschappij, is waar wij als B corporation voor staan. Daarom hebben wij ervoor gekozen ’s werelds eerste industriële waterbehandeling te realiseren, die zowel ons proceswater schoonhoudt als PHA maakt. Ons proceswater bevat een waardevolle organische reststroom, die nog nauwelijks wordt gevaloriseerd. Het draagt tevens bij aan een circulaire papierindustrie, omdat PHA ook toegepast kan worden als bio-afbreekbare barrière-coating en/of lijm in onze producten. Als wij met ons eigen proceswater PHA produceren en het vervolgens in onze eigen producten kunnen toepassen, is dat natuurlijk circulariteit ten top.”

“Een wereldwijde primeur in de PHA-industrie én papierindustrie”

Voor Paques Biomaterials is dit een grote stap in opschaling. “We werken al sinds 2014 met ESKA samen en het is geweldig om deze samenwerking nu te kunnen bezegelen met het tekenen van deze MoU”, aldus René Rozendal, co-founder van Paques Biomaterials. “We bereiden nu met ESKA de bouw van de eerste full-scale PHA-biomassa fabriek voor. Deze stap is een wereldwijde primeur in de PHA-industrie, maar ook in de papierindustrie. Met het produceren van PHA in het proceswater kun je namelijk met waterbehandeling waarde creëren. Bovendien is het bijzonder interessant voor bedrijven die net als Eska willen werken aan zero liquid discharge oplossingen.”

Fotobijschrift: Brian Oost, Eska’s Head of Operations – Solid Board Business Area, en René Rozendal, Paques Biomaterials’ co-founder, tekenen de Memorandum of Understanding voor de bouw van de eerste full-scale fabriek voor de productie van PHA uit papierproceswater.