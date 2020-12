Nutella Cups wint Gouden Windei 2020

Nutella Cups is door de Nederlandse consument gekozen als meest misleidende product van 2020 en wint daarmee het Gouden Windei van voedselwaakhond foodwatch. 33% van de tienduizend mensen die hebben meegedaan aan de publieksverkiezing heeft gestemd op de portieverpakking van dit broodbeleg, dat ‘handig om mee te nemen, leuk op de ontbijttafel’ zou zijn. Foodwatch maakte de winnaar vandaag bekend in de uitzending van het tv-programma Kassa op NPO1.

Nutella Cups past niet in een wereld waarin de roep en noodzaak om minder plastic te gebruiken steeds sterker wordt. Nutella vraagt een smak geld voor het zogenaamde gemak van deze portieverpakkingen. De kiloprijs voor Nutella Cups bedraagt 23,22 euro, terwijl je voor alle andere verpakkingen van Nutella veel minder betaalt. Zo is de prijs van de hazelnootpasta in een glazen pot van 400 gram per kilo 7,98 euro. Dat scheelt per kilo ruim 15 euro met de cups.

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de gevaren voor en de belasting van plastic op het milieu. Beelden van de ‘plastic-soep’ in de wereldzeeën en dieren die verstrikt raken in plastic gaan de wereld over. De roep om minder plastic verpakkingen wordt sterker.

Op de verpakking van Nutella Cups staat niets over hoe de cups zijn geproduceerd of duurzaam zijn in te zamelen. Op de kartonnen verpakking waar de cups in zitten en op de portieverpakkingen zelf staat wel het zogeheten groene punt-logo (een cirkel met daarin twee pijlen die in elkaar grijpen). Dit logo betekent dat de producent financieel bijdraagt aan het afvalscheiding- en recyclesysteem Groene Punt. Het logo geeft niet aan dat Ferrero de verpakking van Nutella Cups maakt van gerecycled materiaal of de mono-verpakkingen zelf recyclet. Naast het niet-duurzame karakter van producent Ferrero is het bedrijf ook een van de grootste tegenstanders van het verplicht stellen van het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Gezien het feit dat de hazelnootpasta 56,3 gram suiker per 100 gram product bevat is dat niet verrassend.

Ferrero heeft aangegeven niet mee te willen werken aan de prijsuitreiking en wil het Gouden Windei niet in ontvangst nemen, omdat volgens de fabrikant de Nutella Cups niet misleidend zijn. De vele duizenden consumenten die op het uiteindelijk winnende product hebben gestemd denken hier duidelijk anders over.

Ergernis over valse claims en lok-ingrediënten

Tweede, met 31% van de stemmen, is Appelsientje Vers Geperst geworden. Met de claim ‘vers geperst’ wil Appelsientje consumenten het idee geven dat kortgeleden nog iemand de sinaasappels stond te plukken en te persen om het sap daarna snel te bottelen. Omdat het sap wordt verkocht in een doorzichtige plastic fles en het feit dat dit product in de supermarkt in het koelschap staat, wordt dit beeld versterkt. Terwijl het hier gaat om maandenlang houdbaar sap uit concentraat. Daar is niets vers aan.

Tijdens de verkiezing heeft Appelsientje aangegeven de kritiek van foodwatch ter harte te nemen. De tekst op de verpakking van dit product wordt aangepast waarbij de toevoeging ‘Vers Geperst’ komt te vervallen. De wijziging wordt zo snel mogelijk doorgevoerd, maar zal gezien de reeds geproduceerde voorraden voor de feestperiode pas begin 2021 in de winkels te vinden zijn.

Op de derde plek is de Be-Kind Protein reep geëindigd (20% van de stemmen). Een twijfelachtig tussendoortje van Mars dat zich voordoet als een gezonde reep, maar die voor de helft bestaat uit suiker en vet. Vierde is Zonnatura Groene Thee Açai geworden met slechts 0,5% Açai (11% van de stemmen). Minste stemmen, 5%, zijn gegaan naar Philadelphia Truffel met slechts 0,07% truffel.

Gouden Windei voorgaande jaren

De Gouden Windei verkiezing wordt door foodwatch georganiseerd om aandacht te vragen voor misleidende verpakkingen. Vorig jaar won De Kleine Keuken chocopasta voor baby’s. In 2018 won Coca-Cola Smartwater. In 2017 won het ‘goudeerlijke’ maïsbrood van Jumbo, zonder maïsmeel. In 2016 won Healthy People Blauwe bosbes en framboos. In 2015 wonnen de gesuikerde cranberries van Albert Heijn. Het jaar ervoor won Capri-sun van Coca-Cola de omstreden prijs. In 2013 won Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts. Unilever won de prijs al twee maal: in 2012 met Becel pro-activ en in 2011 met Blue Band Goede Start Witbrood. Danone ontving het windei in 2010 met het product Actimel.

Het Gouden Windei is dit jaar voor de elfde keer uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 110.000 consumenten hun stem uitgebracht.