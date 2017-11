Nuon tekent mega overeenkomst voor windenergie met Microsoft

“We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer”, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. “Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.”

Groene IT

“Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren data centers lokaal geproduceerde hernieuwbare energie,” zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”

Wieringermeer Wind Farm

Vattenfall heeft solide duurzaamheidsambities en wil binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen zijn. Windenergie is een van de middelen om dit te bereiken. Vattenfall zal in de komende vijf jaar ongeveer vijf miljard euro investeren in windenergie in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt. “Dit is een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Peter Smink. “Nuon/Vattenfall is al jarenlang toonaangevend op het gebied van windenergie. We versterken onze positie met deze overeenkomst en bovendien helpen we hiermee onze klanten duurzamer te worden.”

370.000 huishoudens

Het Windpark Wieringermeer zal uiteindelijk 100 windmolens omvatten. Samen produceren zij ongeveer 1,3 miljard kWh duurzame elektriciteit, vergelijkbaar met het gebruik van ongeveer 370.000 huishoudens.