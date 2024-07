Onlangs is de ENWALL Supercondensator Solid State Batterij, ontwikkeld door ENERCAP uit de Verenigde Arabische Emiraten, verkrijgbaar in Nederland. Deze thuisbatterij met geavanceerde technologie biedt ongeëvenaarde prestaties, veiligheid en duurzaamheid en is een baanbrekende speler in de markt. Met het afschaffen van de salderingsregeling is de aanschaf van een thuisbatterij zeer lucratief geworden.

Baanbrekende eigenschappen

De ENWALL Supercondensator Solid State Batterij wordt geleverd met 15 jaar productgarantie zonder degradatie gedurende deze periode. Het is de eerste thuisbatterij in Nederland zonder Li-Ion-technologie en heeft minimaal 500.000 cycli, in tegenstelling tot traditionele thuisbatterijen met maximale cycli van 5.000-7.000. Dit resulteert in een veel hoger rendement omdat je niet opnieuw hoeft te investeren in een nieuwe batterij.

Met een laadsnelheid die gemiddeld 5 tot 10 keer hoger is dan traditionele batterijen biedt deze ENWALL Supercondensator Solid State Batterij ook superieure prestaties op dit gebied. Veel mensen twijfelen over de aanschaf van een thuisbatterij vanwege veiligheidskwesties. Vergeleken met traditionele lithium-batterijen biedt deze Supercondensator Batterij aanzienlijke veiligheidsvoordelen doordat de vloeibare geleider uit de accu wordt verwijderd, waardoor er geen brand- en explosiegevaar is.

Slimme software, maximaal besparen

De thuisbatterij is standaard voorzien van slimme software, waardoor je altijd het maximale rendement behaalt. De thuisbatterij kan worden geprogrammeerd om automatisch op te laden en te ontladen op basis van de energiebehoeften van de gebruiker. De ENWALL Supercondensator Solid State Batterij kan daarnaast direct communiceren met je laadpaal, waardoor efficiënt gebruik wordt gemaakt van opgeslagen energie. Via een mobiele app en volledige monitoring met EN-View is het mogelijk je batterij te allen tijde eenvoudig te monitoren en beheren.

Consumenten- en zakelijke markt

De ENWALL is ontworpen voor zowel consumenten als zakelijke gebruikers. De thuisbatterij is compact en kan eenvoudig worden geïnstalleerd, als standalone systeem of geïntegreerd met een zonnepanelensysteem. Het is gemakkelijk om de thuisbatterij modulair uit te breiden bij een toenemende energiebehoefte, dus ideaal voor bedrijven.

Op dit moment is de thuisbatterij verkrijgbaar in drie varianten: 8 kWh / 5 kW, 16 kWh / 5 kW, en 16 kWh / 10 kW. Binnen enkele weken zal er een uitbreiding komen speciaal gericht op de grootverbruikersmarkt zoals agrarische bedrijven.

Duurzaam ondernemen

Sommige delen van de lithiumproductieketen staan bekend om slechte arbeidsomstandigheden zoals kinderarbeid en dwangarbeid. De ENWALL Supercondensator Solid State Batterij wordt vervaardigd in een duurzame productieketen gericht op innovatie en efficiëntie, onder goede arbeidsomstandigheden zonder af te wijken van de verwachte prijs-kwaliteitverhouding van de markt.

Energieopslag voor de lange termijn

Bij BeGreen, net zoals ENERCAP, zijn ze ervan overtuigd dat handelen op de onbalansmarkt niet de voornaamste reden moet zijn om een batterij aan te schaffen. Zij geloven in het opslaan van stroom voor langere periodes. Onderzoek toont aan dat als iedereen gaat handelen op de dynamische onbalansmarkt voor energie, er uiteindelijk geen onbalans meer zal zijn. Het is belangrijk om te investeren in technologie die langdurige energieopslag mogelijk maakt en de stabiliteit van het energienet op de lange termijn bevordert. De ENWALL Supercondensator Solid State Batterij is een ideale oplossing voor huishoudens en bedrijven die willen bijdragen aan een duurzame en stabiele energievoorziening.

Levertijden

Sinds 10 juni heeft BeGreen het exclusieve verkooprecht gekregen in Nederland en is er al overweldigende interesse in deze innovatieve thuisbatterij. Levertijden zijn op dit moment 12 tot 17 weken, maar er wordt alles aan gedaan om deze levertijd te verkorten.

BeGreen heeft jarenlange expertise op het gebied van verduurzaming. Als enige officiële distributeur in Nederland bieden zij de ENWALL Supercondensator Solid State Batterij aan, en kunnen ze met recht spreken van een prachtige aanvulling op hun al bestaande assortiment van duurzame A-producten.