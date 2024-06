NS ligt op koers om de klimaatdoelen – zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs – te halen. Onze doelstellingen om in 2040 geen uitstoot te veroorzaken met het energieverbruik van treinen, werkplaatsen, kantoren en op stations zijn voldoende en bovendien wetenschappelijk onderbouwd. Reizigers weten daardoor zeker dat de trein een vervoersmiddel is om klimaatverandering mee tegen te gaan.

Dat blijkt uit de goedkeuring van Science Based Targets initiative (SBTi) die NS heeft ontvangen. SBTi is een samenwerking tussen het CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

“Hoewel de weg naar het daadwerkelijk tegengaan van klimaatverandering nog lang zal zijn, is het goed om te weten dat NS de juiste richting ingeslagen is. We waren de eerste vervoerder ter wereld die haar treinen op jaarbasis volledig op groene stroom liet rijden. Onze volgende stap is af te bouwen met fossiele brandstoffen in onze werkplaatsen, kantoren en op alle stations als het windstil is of de zon een keer niet schijnt. Sacha Göddeke – Mulder, directeur Duurzaam Ondernemen bij NS”

Energie besparen

Los van het terugbrengen van onze voorlopige (gedeeltelijke) afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, proberen we sowieso zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Machinisten worden bijvoorbeeld getraind om energiezuinig te rijden. Daarnaast stelt NS bij de aanschaf van treinen hoge eisen aan het energieverbruik. Per jaar gebruikt NS 1,2 Terawattuur (TWh). Dat is ongeveer 1 procent van het totale Nederlandse verbruik en vergelijkbaar met Amsterdam.

Circulair inkopen

Een groot deel van de uitstoot van NS ontstaat bij leveranciers, bijvoorbeeld bij de productie van staal voor onze treinonderdelen. Ondanks dat deze uitstoot elders wordt veroorzaakt, voelt NS zich hier deels voor verantwoordelijk. Daarom proberen we met deze leveranciers waar mogelijk het gebruik van grondstoffen te beperken, bijvoorbeeld door circulair in te kopen (onze treinwielen en bedrijfskleding) of treinonderdelen te herstellen in plaats van nieuw te kopen – zoals airco’s en andere elektronica.

Jaarlijkse verantwoording

Met deze goedkeuring is NS vanaf nu verplicht om bij de publicatie van de jaarcijfers de voortgang van haar ambities openbaar te maken. Bij grote veranderingen in de bedrijfsvoering moet NS haar doelen opnieuw laten berekenen.