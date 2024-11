Deli Home heeft de commitment letter van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) ondertekend. Hiermee committeert Deli Home zich om haar hele waardeketen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C.

Onderweg naar net-zero in 2050

De Verenigde Naties heeft afgesproken om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren tegen 2030 en Net-Zero te bereiken in 2050. Bedrijven die zich hieraan verbinden, moeten alle resterende uitstoot compenseren. SBTi-experts controleren deze trajecten onafhankelijk. Dit betekent dat alle uitstoot die niet kan worden verminderd, gecompenseerd moet worden. Bedrijven die zich hieraan verbinden, willen ervoor zorgen dat ze uiterlijk in 2050 een netto-nul uitstoot van broeikasgassen hebben in hun hele waardeketen. De SBTi Net-Zero standaard is de hoogste ambitie die bedrijven vandaag de dag kunnen stellen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Jan-Willem Smits, CFO Deli Home: “Als internationale speler hebben onze activiteiten impact op het milieu. We voelen ons verantwoordelijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen omdat dit essentieel is voor de toekomst van onze planeet. Daarom verbeteren we onze processen continu. Als producent en distributeur van houtproducten voelen we ons vanzelfsprekend sterk verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen. We hebben ons als doel gesteld om onze CO2-voetafdruk tegen 2025 met 15% te verminderen ten opzichte van 2020, en we zijn goed op weg om deze doelstelling te behalen. Uiteraard kijken we ook verder vooruit en hebben ons aangesloten bij het SBTi-initiatief. Hierbij committeren we ons aan een 50% uitstoot reductie in 2030 en streven we ernaar om een net-zero bedrijf te zijn in 2050. Met SBTi bouwen we samen aan een duurzame toekomst. Dit is voor ons geen eenmalige actie, maar een voortdurende reis naar een betere wereld.”

Over SBTi

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, UN Global Compact, WWF en het World Resources Institute. Het partnership stimuleert ambitieuze klimaatmaatregelen in de private sector door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen op te stellen.