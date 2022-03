Normative heeft met steun van Google.org een koolstofcalculator gelanceerd. Deze tool is gratis beschikbaar via de SME Climate Hub en helpt mkb-bedrijven om hun uitstoot te meten en zogenaamde ‘hot spots’ te identificeren. Hiermee wordt een uitgangswaarde bepaald op basis waarvan de uitstoot vóór 2030 kan worden gehalveerd en tegen 2050 tot nul kan worden teruggebracht. De tool stelt mkb’ers in staat duurzame en toekomstbestendige bedrijven op te bouwen die op de lange termijn tegen een stootje kunnen en die helpen wereldwijde klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het mkb vertegenwoordigt 90% van het wereldwijde bedrijfsleven. Veel mkb-bedrijven zijn met elkaar verbonden en spelen een rol bij de productie van goederen en diensten voor grotere ondernemingen. De uitstoot van de waardeketen – ook wel Scope 3-emissies genoemd – is goed voor 90% van de totale uitstoot van een bedrijf, en deze waardeketens bestaan vaak uit mkb-bedrijven.

Veel van deze kleine bedrijven hebben echter niet de middelen om hun uitstoot nauwkeurig te meten en te beheren. In een recent onderzoek van de SME Climate Hub gaf 63% van de respondenten aan niet over de juiste vaardigheden te beschikken om de meest effectieve klimaatmaatregelen te nemen.

De Business Carbon Calculator stelt mkb’ers in staat hun CO2-voetafdruk te meten en hot spots te identificeren. Bedrijven kunnen via een simpel formulier gemakkelijk toegankelijke data invoeren, zoals de grootte van hun gebouwen of de kosten voor elektriciteit, verwarming en benzine. De uitkomst van hun CO2-voetafdruk vormt de basis van waaruit actie kan worden ondernomen via de diverse tools en stimulansen op de SME Climate Hub.

De Business Carbon Calculator is ontwikkeld met behulp van een team van twaalf Google.org Fellows, bestaande uit softwareontwikkelaars, UX-ontwerpers en product managers. Zij hebben Normative zes maanden full-time kosteloos ondersteund. De tool is een uitbreiding van de Industry CO2 Insights -tool die tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow werd gelanceerd door Normative en de SME Climate Hub. Normative zet nu de volgende stap en wil de waardeketens aanspreken door het mkb in staat te stellen hun CO2-voetafdruk te berekenen en te bepalen waar de uitstoot kan worden verminderd.

Bedrijven en hun waardeketens spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het meest recente klimaatonderzoek maakt duidelijk dat, om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, de wereldwijde temperatuurstijging moet worden beperkt tot 1,5°C. Dat betekent dat de wereldwijde uitstoot tegen 2030 moet worden gehalveerd en vóór 2050 een netto uitstoot van nul moet zijn bereikt. Dit is alleen mogelijk als de uitstoot nauwkeurig en systematisch wordt gemeten en verminderd.

“Het moment om te handelen is nu. Het klimaat wacht niet tot wij er klaar voor zijn”, zegt Kristian Rönn, CEO en medeoprichter van Normative, ’s werelds eerste rekenmodel voor koolstofuitstoot en de data- en softwareleverancier voor de door de VN gesteunde SME Climate Hub. “We willen het voor iedereen makkelijk maken om de koolstofuitstoot te meten en een netto uitstoot van nul te bereiken. Deze nieuwe tool is onze volgende stap om waardeketens over de hele wereld bij het proces te betrekken, en we zullen onze technologie verder ontwikkelen om bedrijven te helpen klimaatactie te ondernemen”, besluit Kristian Rönn.

Kleine bedrijven die hun uitstoot op de korte en lange termijn willen terugdringen, kunnen profiteren van allerlei zakelijke voordelen. Voorbeelden hiervan zijn verhoogde efficiëntie en lagere bedrijfskosten, meer merkvoordelen, minder bedrijfsrisico, naleving van de wetgeving en betere toegang tot kapitaal.

“Bedrijven, ongeacht hun omvang, zien steeds vaker in dat goed omgaan met onze planeet essentieel is voor zakelijk succes. Maar voor kleine en middelgrote bedrijven kan het ontzettend lastig zijn om te bepalen waar de uitstoot vandaan komt – en hoe ze deze kunnen terugdringen. De nieuwe gratis koolstofcalculator van Normative, speciaal ontworpen voor het mkb, is fantastisch – en we zijn er trots op om met hen samen te werken,” zegt Matt Brittin, voorzitter van Google EMEA.

Normative ontwikkelde de Business Carbon Calculator na te zijn geselecteerd voor een Google.org Fellowship en een subsidie van 1 miljoen euro. Het doel van de samenwerking is om technologie te ontwikkelen waarmee bedrijven klimaatverandering kunnen aanpakken.

“Kleine bedrijven hebben de kans om het fundament van hun bedrijf te verstevigen door klimaatactie te ondernemen”, zegt María Mendiluce, CEO van de We Mean Business Coalition, een van de oprichtende partners van de SME Climate Hub. “Het is van het grootste belang dat bedrijven van alle groottes over de nodige tools beschikken zodat ze prioriteit kunnen geven aan het terugdringen van de uitstoot. We zijn er trots op dat de SME Climate Hub kan helpen deze kloof te overbruggen met behulp van tools zoals de Normative Business Carbon Calculator.”