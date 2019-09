Noorwegen opent officiële online matchmaking service voor groene technologie voor Nederlandse bedrijven

The Explorer is een digitale marktplaats voor groene initiatieven, opgezet rondom het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de VN. The Explorer zal Nederlandse bedrijven helpen met het vinden van betrouwbare aanbieders van groene technologie. The Explorer werd gelanceerd op het Nederlands-Noorse seminar rondom `sustainable seafood security` op 26 september, een samenwerking tussen het Wageningen Marine Research Instituut, de Koninklijke Noorse Ambassade, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Innovation Norway. Tijdens het seminar stond het delen van kennis en ideeën over het beschermen van de oceaan, duurzaamheid en de zee als voedselbron nu en in de toekomst centraal.

The Explorer is de Noorse versie van de Global Opportunity Explorer (GOE), `s werelds grootste verzameling van gescreende en geverifieerde duurzame oplossingen. GOE werd opgericht door het Global Compact van de VN in 2015.

`s Werelds meest vooraanstaande groene technologie

`The Explorer overbrugt het gat tussen wereldwijde uitdagingen en de meest vooraanstaande groene technologie ter wereld. Het biedt bedrijven van over de hele wereld gemakkelijk toegang tot de beste aanbieders van duurzame oplossingen in Noorwegen`, aldus Innovation Norway`s CEO Håkon Haugli.

Innovation Norway is het belangrijkste instrument voor de Noorse overheid voor het ontwikkelen van ondernemingen en industrie. Als onderdeel van Innovation Norway`s `Brand Norway` initiatief, is The Explorer opgezet als gezamenlijk project tussen de publieke sector en toonaangevende bedrijven in Noorwegen.

Optimale matchmaking service

Nederlandse bedrijven kunnen de matchmaking service op TheExplorer.no gebruiken voor het vinden van Noorse aanbieders die aan hun precieze vraag kunnen beantwoorden. De Noorse aanbieders zijn stuk voor stuk gescreend op basis van stricte criteria, zoals groene technologie, verantwoordelijke zakelijke handelswijzen en het bijdragen aan tenminste een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Op The Explorer worden initiatieven gepresenteerd zoals Equinor`s grootschalige offshore windmolenparken, Yara International`s elektrische en zelfvarende containerschip, Urban Sharing`s plaform voor gedeelde infrastructruur en CreateViews`s AI-gestuurde sensor voor aquacultuur. Een van de Noorse bedrijven aanwezig op het seminar was Stingray Marine Solutions, dat machine vision technologie en lasers gebruikt om zeeluis in viskwekerijen onder controle te houden.

`Wij maken deel uit van The Explorer omdat onze groene technologie viskwekers over de hele wereld kan helpen op een meer duurzame manier te opereren. We willen beantwoorden aan de behoeften van de toekomst, door geavanceerde technologie te gebruiken om de productie van voedsel uit de zee te verbeteren zonder het milieu in gevaar te brengen`, zegt Stingray`s general manager John Breivik.