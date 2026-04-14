PSV is een samenwerking aangegaan met Paladin, een partner in de technologielevenscyclus die organisaties helpt om veilig, conform de regelgeving en zonder verlies van controle over data of waardevolle materialen te recyclen. Deze samenwerking weerspiegelt het groeiende belang van circulaire IT-oplossingen binnen de topsport en het bedrijfsleven. Paladin is gespecialiseerd in IT Asset Disposition (ITAD): de veilige, gecertificeerde en milieuvriendelijke verwerking van afgedankte IT-apparatuur, inclusief datavernietiging, hergebruik en recycling, in volledige overeenstemming met de geldende regelgeving, waaronder de AVG.

Als onderdeel van de samenwerking zal Paladin ook prominent aanwezig zijn in het Philips Stadion met de Paladin Business Lounge op de vierde verdieping. Als naamgever van deze ruimte zal Paladin centraal staan ​​in het uitgebreide zakelijke netwerk van PSV en de bredere Brainport Eindhoven-gemeenschap, waarbij de lounge fungeert als een centrale hub voor verbinding, samenwerking en innovatie.

Vergroting van het bereik via het zakelijke ecosysteem van PSV

De samenwerking zal Paladin ondersteunen bij het vergroten van de naamsbekendheid binnen het zakelijke netwerk van PSV en de technologiecorridor van Eindhoven. De samenwerking komt op een moment dat Paladin zijn reeds sterke aanwezigheid in Nederland verder uitbouwt door de overname van het in Helmond gevestigde R&L Recycling in januari. De samenwerking zal de reputatie van Paladin als betrouwbare partner voor organisaties die hun IT-apparatuur veilig, verantwoord en duurzaam willen afvoeren, verder versterken.

“Wij zien Paladin als een partner die goed aansluit bij de ambities van de club op het gebied van innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus commercieel directeur Frans Janssen. “Paladin is ambitieus en toekomstgericht – waarden die perfect bij ons passen.”

“Met deze samenwerking zet Paladin zich in voor verdere expansie in Europa en versterkt het zijn aanwezigheid in de Brainport Eindhoven-regio”, zegt Brian Diesselhorst, CEO van Paladin Envirotech. “PSV biedt onze organisatie het perfecte platform om in contact te komen met gelijkgestemde bedrijven in wat door velen wordt beschouwd als de belangrijkste hightechregio van Nederland.”

Foto: PSV’s Commercial Director, Frans Janssen en Paladin CEO, Brian Diesselhorst in de nieuwe Paladin Business Lounge in PSV’s Phillips Stadium