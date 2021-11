Nominaties open voor SBI Initiatief van het Jaar 2022

Sinds 2014 kent Sustainable Brand Index™ jaarlijks een juryprijs toe genaamd Initiatief van het Jaar (Venture of the Year) – ter ere van een initiatief op het gebied van duurzame branding en communicatie. Het doel van deze prijs is om een initiatief onder de aandacht te brengen dat een positieve impact heeft op mens, maatschappij of milieu en dat kan worden gezien als een voorbeeld of inspiratie voor andere actoren op de markt. De juryprijs maakt deel uit van Sustainable Brand Index™, Europa’s grootste onafhankelijke onderzoek op het gebied van merken en duurzaamheid. De juryprijs wordt jaarlijks uitgereikt in Zweden (Årets Insats, sinds 2014), Noorwegen (Årets Bidrag, sinds 2020) en Nederland (Initiatief van het Jaar, sinds 2020). Nominaties zijn open voor het publiek en een jaarlijks samengestelde jury neemt de uitdagende taak op zich om elke nominatie te beoordelen. Nominaties zijn open tussen 1 december 2021 – 1 februari 2022. De top 3 nominaties en overall winnaar van Initiatief van het Jaar 2022 zullen worden uitgereikt tijdens de lancering van Sustainable Brand Index ™ 2022 in Nederland op 31 maart 2022.

Criteria

Nominaties kunnen bestaan uit een initiatief, campagne of product dat in het afgelopen jaar (2021-2022) is gelanceerd. Houd er rekening mee dat initiatieven die nog gepland staan om in de toekomst (na februari 2022) te worden gelanceerd, niet kunnen worden genomineerd. Nominaties worden systematisch geëvalueerd op basis van een reeks criteria. De criteria voor 2022 zijn:

Innovatie – test het initiatief iets nieuws en / of daagt het bestaande normen uit binnen de sector waarin het zich begeeft?

Betrokkenheid – creëert het initiatief consumentenbetrokkenheid en / of stimuleert het een duurzamer gedrag?

Impact – heeft het initiatief het potentieel om blijvende positieve verandering teweeg te brengen?

Creativiteit – onderscheidt het initiatief zich door zijn creatieve uitvoering – bijv. ontwerp, branding of communicatie?

NOMINEER HIER UW INITIATIEF VAN HET JAAR 2022

Jury 2021

De jury van de SBI Initiatief van het Jaar 2022 bestaat uit: