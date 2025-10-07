Wubbo Ockels vond dat je mensen kon aanmoedigen om te vernieuwen, creatief te zijn en lef te tonen, door een beloning te verbinden aan een oplossing voor een uitdagend vraagstuk. Op 7 november vindt daarom de derde editie plaats van de Wubbo Ockels Innovatieprijs op Molenterrein De Otter in Amsterdam. Aanmelden met jouw innovatie kan nog tot 16 oktober.

Wie kan meedoen?

Je bent bijvoorbeeld ondernemer, uitvinder, innovator bij een bedrijf of een student met een goed idee. Jouw inzending…

* is innovatief. Het is een vernieuwende oplossing of nieuwe combinatie van bestaande oplossingen.

* draagt bij aan duurzame impact op onze samenleving en de planeet en het helpt de duurzame transitie te versnellen.

* is uitvoerbaar, schaalbaar en toepasbaar op meerdere plekken.

* laat zien dat je een ondernemersgeest hebt, zonder dat je al een ondernemer hoeft te zijn.

Dan maak jij ook kans op deze prijs! Meld je voor 16 oktober 2025 aan via: https://www. wubboockelsinnovatieprijs.nl/ aanmelden.

Wat kan je winnen?

De vakjury bestaande uit Joos Ockels, Maurits Groen, Andy van den Dobbelsteen, Anne Schakel, Cees van der Spek, Douwe van den Wall Bake, Yvette Watson, Jasper Folmer en Suze Gehem kiest op basis van bovenstaande criteria meerdere winnaars. Met de Wubbo Ockels Innovatieprijs krijgen deze innovators de zichtbaarheid die ze verdienen. Daarnaast krijgen zij professionele ondersteuning om hun ideeën verder te helpen en de mogelijkheid in contact te komen met pioniers die, net als zij, de wereld een stukje groener willen maken. Voor deze jubileumeditie wordt bovendien het te winnen geldbedrag voor het eerst sinds 2023 verhoogd.

De Wubbo Ockels Innovatieprijs is een stichting en wordt mogelijk gemaakt door verschillende partners. Rabobank, De Groene Grachten, EDGE Technologies, Fred Foundation en de TBI Klimaattrein zijn inhoudelijk betrokken bij de organisatie. BNR Nieuwsradio, Duurzaam-ondernemen.nl, De Positieve Impact Podcast en Happy Times Radio zijn de mediapartners. Molenterrein De Otter is de plek waar dit jaar de prijs wordt uitgereikt. Elk van deze partners brengt zijn eigen expertise, netwerk en energie om van deze prijs een succes te maken.